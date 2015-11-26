Пенсионный фонд "преждевременно" оцифровал все трудовые книжки россиян

Законопроект об электронных книжках еще не принят и даже не внесен в Госдуму

Пенсионный фонд перевел в "цифру" все трудовые книжки россиян. Законопроект об электронных трудовых книжках еще не принят и даже не внесен в Госдуму. Отмечается, что в тестовом режиме электронные трудовые книжки "заработают" до 2020 года.

В Минтруде сообщают, что законопроект об электронных книжках будет внесен на рассмотрение Госдумы до конца весенней сессии, то есть до 28 июля.

Пока будет действовать тестовый режим работодатели могут передавать сведения о сотрудниках в специальную информационную систему Пенсионного фонда добровольно. Но с 2021 года такая норма станет уже обязательной для всех работодателей в стране.

По желанию работников может быть сделано исключение. Можно будет подать заявление на ведение трудовых книжек в обычном, бумажном, формате. Как поясняют "Известия", традиционная книжка может дать доказательства в тех случаях, когда потерялись сведения о работе и стаж для начисления пенсии не досчитан.

Законодатели считают, что электронные трудовые книжки облегчат жизнь россиянам. В частности, при поступлении на работу можно будет подавать все бумаги в "цифре", это особенно актуально, если работник и отдел кадров находятся в разных городах.

Анна Кольцова