"Все равно заплатите" - незаконные теплицы россиян выследят с помощью дронов

С конца мая беспилотники начнут поиск нарушителей
Общество 20:30

Россиянам, выстроившим на своих дачных участках капитальные теплицы и не оформившим их, придется несладко. С конца мая по дачам начнут искать нарушителей земельного законодательства с помощью дронов, пока — в Московской области, однако позже проект охватит всю Россию.

Дроны будут облетать дачные участки, собирая все данные о теплицах и прочих строениях. После этого эксперты сравнят полученные снимки со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) для того, чтобы выявить нарушения, связанные с незаконным или неподобающим использованием участков, пишут "Известия".

Издание сообщает, что тестовые обследования земельных участков в Подмосковье прошли еще 14 мая, беспилотные аппараты изучили территорию одного из районов. Ранее такие же дроны были задействованы в Тульской области и Татарстане.

В Росреестре заявили, что "испытания" оказались успешными, поэтому действие проекта к концу года распространится на всю страну.

"И бабушек обложат налогом": по России идет волна ропота из-за новых поборов

В апреле по России пошла волна ропота и возмущения из-за нового налога — на теплицы. Как выяснилось, огородников заставляют оформлять теплицы как объекты недвижимости и обкладывают строения сборами. Стало известно, что россияне массово избавляются от дач — на сайтах десятки тысяч объявлений о продаже. А некоторые граждане сносят теплицы на участках.

В то же время Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила, что не все теплицы и другие хозпостройки, расположенные на земельных участках граждан, могут быть обложены имущественным налогом.

"Объекты без фундамента сборно-разборной конструкции, какими часто бывают теплицы, хозблоки, бытовки, навесы и другие временные строения, к недвижимости не относятся. В ЕГРН их регистрировать не нужно, и налогом они не облагаются", — сообщили в фискальной службе.

Ольга Толмачева

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