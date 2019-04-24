"И бабушек обложат налогом": по России идет волна ропота из-за новых поборов

Люди возмущены налогом на теплицы и требуют прекратить "вымогательство"

Тематическое изображение. Фото: Мария Оленникова

По России идет волна ропота и возмущения из-за нового налога — на теплицы. Как выяснилось, огородников заставляют оформлять теплицы как объекты недвижимости и обкладывают строения сборами. Накануне стало известно, что россияне массово избавляются от дач — на сайтах десятки тысяч объявлений о продаже. Некоторые граждане сносят теплицы на участках. В обсуждениях в Сети люди требуют прекратить "вымогательство" и заявляют, что теперь налоги придется платить даже нищим пенсионерам.

От действий налоговиков пострадали жители уже нескольких регионов. Как пишут СМИ, налоговая инспекция обращает пристальное внимание на те теплицы, которые подходят под определение недвижимости. Поиск идет с помощью аэрофотосъемки. Огородники опасаются, что проверки чиновников могут принять массовый характер.

Аналитики отметили резкий рост желающих продать дачи — по сравнению с первым кварталом прошлого года за три месяца нынешнего года число желающих выросло на 22%. В то же время тех, кто хочет купить — все меньше. Как подсчитали специалисты "Авито Недвижимости", в первом квартале размещено около 127 тысяч объявлений о продаже или аренде дач — на 21,9% больше, чем год назад. При этом интерес граждан к покупке дачи вырос лишь на 0,7%. В качестве причины избавления от дач эксперты называют нежелание граждан платить налоги.

Россияне негодуют в социальных сетях, пабликах и обсуждениях на площадках СМИ. Люди пишут о том, что новые налог не что иное как "рэкет и вымогательство" и с горечью прогнозируют, что бедные скоро станут еще беднее, а нищим не оставят даже возможности вырастить хоть что-то на клочке земли, чтобы не протянуть ноги.

"Платить за свои собственные теплицы посторонним чиновникам, которые состоят на государственной службе и прикрываются именем государства? Это абсолютно неправомерно. Это же натуральное вымогательство и рэкет со стороны государственных служащих", - пишут пользователи на площадках средств массовой информации (Орфография авторов преимущественно сохранена — прим. ред).

"В нашей стране люди живут в неравных условиях. Там, где низкие температуры людям приходится больше вкладывать, чтобы вырастить не пестицидные овощи, строить теплицы. Отстаньте от людей! Народ же старается, выживает, силы отдает на этих дачах и здоровье, под солнцем, дождем, а "придумщики" налогов народ простой гнобят".

"Уже не знают за что простых людей обобрать. Лучше налог на роскошь включите для миллионеров. Оттуда и гребите в казну. А не с пенсионеров и людей с низкими доходами, которые не от хорошей жизни все это сажают".

"Я тоже абсолютно не понимаю, за что платить? За то, что я сам, на свои деньги построил, содержу и ремонтирую, для своего пропитания? А мне государство из этих налогов какие услуги для этой теплицы предложит? Навоз "по дешевке" привезет или с гастарбайтерами "за бесплатно" поможет?".

"Мне кажется объект недвижимости — это объект, который можно продать отдельно. Как я продам теплицу например? Это безумство требовать налоги за теплицы!".

"Как-то все напоминает страну Чиполлино с принцем Лимоном. Родари как будто все списывал с России в иносказательной форме. В некоторых регионах уже берут налог на воду".

"Возьмите любого жителя села, который держит скотину и имеет подобное хозяйство: теплицы, бани, сараи, хлевы, сенники, птичники, гаражи для сельхоз техники... Наверно, все делается для того, чтобы "возродить" село, привлечь туда людей. Ну-ну...".

"Зачем рубить сук,на котором сидишь? Сады, огороды спасают страну от голодных бунтов. Бабушка лучок-укропчик продала, вот и денежка на хлебушек, к пенсии добавка. Но сейчас и бабушек налогом обложат".

Напомним, накануне Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила, что теплицы и другие хозпостройки, расположенные на земельных участках граждан, могут быть обложены имущественным налогом. Под применение налоговой нормы попадают хозяйственные постройки (бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе теплицы, летние кухни и бани), зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или те, сведения о которых поступили в налоговую службу из бюро технической инвентаризации (БТИ).

"Объекты без фундамента сборно-разборной конструкции, какими часто бывают теплицы, хозблоки, бытовки, навесы и другие временные строения, к недвижимости не относятся. В ЕГРН их регистрировать не нужно, и налогом они не облагаются", — сообщили в фискальной службе.

Ольга Толмачева