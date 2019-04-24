"И бабушек обложат налогом": по России идет волна ропота из-за новых поборов

Люди возмущены налогом на теплицы и требуют прекратить "вымогательство"
Общество 22:20
Тематическое изображение. Фото: Мария Оленникова

По России идет волна ропота и возмущения из-за нового налога — на теплицы. Как выяснилось, огородников заставляют оформлять теплицы как объекты недвижимости и обкладывают строения сборами. Накануне стало известно, что россияне массово избавляются от дач — на сайтах десятки тысяч объявлений о продаже. Некоторые граждане сносят теплицы на участках. В обсуждениях в Сети люди требуют прекратить "вымогательство" и заявляют, что теперь налоги придется платить даже нищим пенсионерам.

Россияне сносят теплицы на дачах из-за нового налога

От действий налоговиков пострадали жители уже нескольких регионов. Как пишут СМИ, налоговая инспекция обращает пристальное внимание на те теплицы, которые подходят под определение недвижимости. Поиск идет с помощью аэрофотосъемки. Огородники опасаются, что проверки чиновников могут принять массовый характер.

Аналитики отметили резкий рост желающих продать дачи — по сравнению с первым кварталом прошлого года за три месяца нынешнего года число желающих выросло на 22%. В то же время тех, кто хочет купить — все меньше. Как подсчитали специалисты "Авито Недвижимости", в первом квартале размещено около 127 тысяч объявлений о продаже или аренде дач — на 21,9% больше, чем год назад. При этом интерес граждан к покупке дачи вырос лишь на 0,7%. В качестве причины избавления от дач эксперты называют нежелание граждан платить налоги.

Россияне негодуют в социальных сетях, пабликах и обсуждениях на площадках СМИ. Люди пишут о том, что новые налог не что иное как "рэкет и вымогательство" и с горечью прогнозируют, что бедные скоро станут еще беднее, а нищим не оставят даже возможности вырастить хоть что-то на клочке земли, чтобы не протянуть ноги.

"Платить за свои собственные теплицы посторонним чиновникам, которые состоят на государственной службе и прикрываются именем государства? Это абсолютно неправомерно. Это же натуральное вымогательство и рэкет со стороны государственных служащих", - пишут пользователи на площадках средств массовой информации (Орфография авторов преимущественно сохранена — прим. ред).

"В нашей стране люди живут в неравных условиях. Там, где низкие температуры людям приходится больше вкладывать, чтобы вырастить не пестицидные овощи, строить теплицы. Отстаньте от людей! Народ же старается, выживает, силы отдает на этих дачах и здоровье, под солнцем, дождем, а "придумщики" налогов народ простой гнобят".

"Уже не знают за что простых людей обобрать. Лучше налог на роскошь включите для миллионеров. Оттуда и гребите в казну. А не с пенсионеров и людей с низкими доходами, которые не от хорошей жизни все это сажают".

"Я тоже абсолютно не понимаю, за что платить? За то, что я сам, на свои деньги построил, содержу и ремонтирую, для своего пропитания? А мне государство из этих налогов какие услуги для этой теплицы предложит? Навоз "по дешевке" привезет или с гастарбайтерами "за бесплатно" поможет?".

"Мне кажется объект недвижимости — это объект, который можно продать отдельно. Как я продам теплицу например? Это безумство требовать налоги за теплицы!".

"Как-то все напоминает страну Чиполлино с принцем Лимоном. Родари как будто все списывал с России в иносказательной форме. В некоторых регионах уже берут налог на воду".

"Возьмите любого жителя села, который держит скотину и имеет подобное хозяйство: теплицы, бани, сараи, хлевы, сенники, птичники, гаражи для сельхоз техники... Наверно, все делается для того, чтобы "возродить" село, привлечь туда людей. Ну-ну...".

"Зачем рубить сук,на котором сидишь? Сады, огороды спасают страну от голодных бунтов. Бабушка лучок-укропчик продала, вот и денежка на хлебушек, к пенсии добавка. Но сейчас и бабушек налогом обложат".

Россияне в панике избавляются от дач

Напомним, накануне Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила, что теплицы и другие хозпостройки, расположенные на земельных участках граждан, могут быть обложены имущественным налогом. Под применение налоговой нормы попадают хозяйственные постройки (бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе теплицы, летние кухни и бани), зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или те, сведения о которых поступили в налоговую службу из бюро технической инвентаризации (БТИ).

"Объекты без фундамента сборно-разборной конструкции, какими часто бывают теплицы, хозблоки, бытовки, навесы и другие временные строения, к недвижимости не относятся. В ЕГРН их регистрировать не нужно, и налогом они не облагаются", — сообщили в фискальной службе.

Ольга Толмачева

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