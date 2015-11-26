Минфин объяснил, кому и как государство даст 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Определен порядок предоставления помощи
Экономика 21:20

Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на погашение ипотеки и кому положены эти деньги.

В соответствии с опубликованным проектом постановления правительства, заемщикам нужно обращаться в банк, где они брали ипотеку.

С собой необходимо взять документы, которые подтверждают право на участие в программе. Такое право есть у тех заемщиков, в семьях которых с 1 января 2019 года по 31 декабре 2022 года появится третий или последующий ребенок.

Банк должен будет направить документы заемщиков в "ДОМ.РФ", где они пройдут проверку. После этого будет вынесено решение о выдаче 450 тысяч рублей либо отказе, если заемщик не подпадает под действие программы.

В первом случае "ДОМ.РФ" переведет 450 тысяч рублей в счет погашения ипотечного кредита. Если остаток долга меньше — будет переведена соответствующая сумма.

На реализацию программы поддержки многодетных семей в 2019 году правительством решено выделить из резервного фонда 15 млрд рублей.

Анна Кольцова

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