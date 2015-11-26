Футболисты "Луча" проведут сегодня заключительную домашнюю игру сезона

"Тигры" встретятся со своим прямым конкурентом в борьбе за выживание воронежским "Факелом"

Футбол. Фото: ИА PrimaMedia

Заключительную домашнюю игру сезона-2018/2019 проведут в воскресенье, 19 мая футболисты владивостокского "Луча". В рамках 37-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ "тигры" встретятся со своим прямым конкурентом в борьбе за выживание воронежским "Факелом". Начало встречи в 17.00, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФК "Луч".

Победа в этом матче обеспечит "Лучу" сохранение прописки в ФНЛ, тогда как поражение от "Факела" может оказаться роковым, поскольку в последнем туре нашей команде предстоит гостевой поединок с набравшими неплохой ход "Химками". К сожалению, в воскресном поединке с воронежцами Рустему Хузину вновь придется решать серьезные кадровые проблемы: из-за перебора желтых карточек встречу пропустят два ключевых игрока команды — Сергей Пономаренко и Давид Дзахов, а еще один центральный полузащитник — Максим Машнёв — по-прежнему находится в лазарете .

За 2 тура до финиша чемпионата "Луч" имеет в своем активе 44 очка и занимает 14 место в турнирной таблице, уступая по числу побед саранской "Мордовии". А на счету "Факела" 40 очков, и он находится на 17 строчке.

Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с опытнейшим владикавказским арбитром Лашей Верулидзе, который уже 11 раз судил игры с участием "Луча", но лишь две из них "тигры" выиграли. В том числе и домашний матч 13-го тура текущего сезона против "Сибири" (1:0).

По мнению букмекеров фаворитом предстоящего матча является наша команда: ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2,25, тогда как на успех гостей — 3,65.