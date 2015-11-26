Андрей Рубанов и Василий Авченко презентовали книгу про Владивосток

Произведение было представлено в ЦСИ "Заря" в рамках фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ФОТО)

Во Владивостоке презентовали книгу "Штормовое предупреждение" Андрея Рубанова. Фото: Антон Ланковский для ИА PrimaMedia

Презентация книги "Штормовое предупреждение", написанной писателем Андреем Рубановым в соавторстве с Василием Авченко, прошла в рамках фестиваля "Литература Тихоокеанской России" во Владивостоке. ЦСИ "Заря" стал первым местом, где желающие смогли приобрести экземпляры книги, получить автографы и пообщаться с писателями лично, сообщает ИА PrimaMedia.

Идея написать книгу, в которой события будут разворачиваться во Владивостоке, родилась на первом фестивале ЛиТР в 2018 году. Тогда московский писатель Андрей Рубанов решил, что для реализации такого проекта ему не хватает опыта жизни и знания менталитета жителей морского города. На помощь пришел дальневосточный писатель Василий Авченко. Таким образом, два талантливых российских писателя поставили перед собой амбициозную задачу — презентовать книгу на следующем, втором фестивале ЛиТР во Владивостоке.

Во Владивостоке презентовали книгу «Штормовое предупреждение» Андрея Рубанова. Фото: Антон Ланковский для ИА PrimaMedia Во Владивостоке презентовали книгу «Штормовое предупреждение» Андрея Рубанова. Фото: Антон Ланковский для ИА PrimaMedia Во Владивостоке презентовали книгу «Штормовое предупреждение» Андрея Рубанова. Фото: Антон Ланковский для ИА PrimaMedia Во Владивостоке презентовали книгу «Штормовое предупреждение» Андрея Рубанова. Фото: Антон Ланковский для ИА PrimaMedia 1 / 4

Герои "Штормового предупреждения" – молодые хорошие люди. Именно так их охарактеризовал писатель Рубанов:

"В этой книге нет никакой чернухи. Там нет ни одной жалобы, нет наркотиков и пьянства. Это история романтическая и морская. Наши герои – хорошие люди. Мы не хотели создавать уныние. Жизнь у нас одна. Поэтому мы должны сами научиться получать удовольствие от жизни и научить этому наших детей".

Одной из причин написания книги стало желание популяризировать Владивосток и сделать его более интересным для писательского сообщества. Европейские авторы не спешат посвящать произведения городу у моря, а работы местных талантов очень редко доходят до западной части страны, поэтому там их практически не знают. Этот факт разочаровывает не только нашего дальневосточного писателя, но и столичного.

"Большая часть российской классической литературы посвящена центральной части страны. Мы открываем Достоевского – действия происходят в Петербурге. Мы открываем Толстого – действия происходят в Петербурге и Москве. А где те книги, действия которых происходят здесь? Где эта литература?" — с нескрываемой горечью говорит об этом Андрей Рубанов.

Во Владивостоке презентовали книгу «Штормовое предупреждение» Андрея Рубанова. Фото: Антон Ланковский для ИА PrimaMedia Во Владивостоке презентовали книгу «Штормовое предупреждение» Андрея Рубанова. Фото: Антон Ланковский для ИА PrimaMedia Во Владивостоке презентовали книгу «Штормовое предупреждение» Андрея Рубанова. Фото: Антон Ланковский для ИА PrimaMedia Во Владивостоке презентовали книгу «Штормовое предупреждение» Андрея Рубанова. Фото: Антон Ланковский для ИА PrimaMedia 1 / 4

Писатели понимают, что одной книгой тенденцию переломить не удастся.

"Мы надеемся, что на книге дело не закончится. Мы ее писали как киноповесть с расчетом на экранизацию", – поделился Василий. Авторы надеются, что у режиссеров появится желание снять эту приключенческую мелодраму в кино и тогда, Владивосток засияет во всей красе.

"Владивосток должен быть снят не в Севастополе, не в Москве, не на компьютере нарисован, а здесь. Потому что это один из красивейших городов России", — твердо заявил московский писатель, добавив: "Обратите внимание, что Сан-Франциско, который, похож на Владивосток, появляется в сотнях фильмов и везде снят очень красиво. Обязательно в кадре есть знаменитый красный мост, воды океана Тихого, витиеватые улочки. Все это есть здесь и в большем количестве".

Сам Андрей Рубанов уже в третий раз посетил Владивосток. Город произвел на него неизгладимое впечатление. Писатель таит надежду в будущем переехать сюда на несколько лет. Его искренне огорчает тот факт, что люди покидают этот город: "Если после прочтения нашей книги хотя бы пять человек передумают уезжать из Владивостока – для меня это уже победа".

Во Владивостоке презентовали книгу «Штормовое предупреждение» Андрея Рубанова. Фото: Антон Ланковский для ИА PrimaMedia Во Владивостоке презентовали книгу «Штормовое предупреждение» Андрея Рубанова. Фото: Антон Ланковский для ИА PrimaMedia Во Владивостоке презентовали книгу «Штормовое предупреждение» Андрея Рубанова. Фото: Антон Ланковский для ИА PrimaMedia Во Владивостоке презентовали книгу «Штормовое предупреждение» Андрея Рубанова. Фото: Антон Ланковский для ИА PrimaMedia Во Владивостоке презентовали книгу «Штормовое предупреждение» Андрея Рубанова. Фото: Антон Ланковский для ИА PrimaMedia 1 / 5

Помимо книги, на презентации обсуждали возможные способы стимулирования писательского интереса к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Одной из таких мер стало учреждении новой премии, о которой рассказал Василий Авченко. Общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. Арсеньева будет проходить в этом году впервые. До 30 июня все желающие смогут отправить свои произведения о Дальнем Востоке приемной комиссии, а в декабре будет назван победитель.

Напомним, фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока", администрации Приморского края, администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.