Водителей тяжелых машин будут штрафовать за проезд по дорогам в жару

Это связано с тем, что от проезда большегрузов на асфальте образуются колеи
Общество 19:30
Специалисты будут ориентироваться на состояние погоды. Фото: pixabay.com

Движение большегрузного транспорта на отдельных участках дорог в России ограничат в дневное время с 20 мая по 31 августа.

Это решение принято в связи с наступлением жары, когда температура воздух в регионах РФ достигнет +32 градусов и выше.

Эксперты говорят, что в жару на солнце асфальт нагревается, и от проезда большегрузов на нем образуются колеи, пишет РГ.

Специалисты будут ориентироваться на состояние погоды и в соответствии с этим вводить или отменять временный запрет для крупногабаритных автомобилей.

Сообщается, что на автотрассах появятся знаки ограничения. За нарушения к водителям будут применять административные меры.

Увидеть весь список участков дорог можно на сайте Росавтодора.

Карина Красилова

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Многие автолюбители после этого откажутся от перемещения на машине

Составлен рейтинг самых опасных иномарок

Лазейка прикрыта: одобрены меры по борьбе с "липовым" техосмотром

жара водитель автомобильная дорога

Метеопрогноз на неделю: после жары в Хабаровск придут дожди

15 мая, 09:30
Руководство FESCO призвали переехать во Владивосток
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia