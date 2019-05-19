Водителей тяжелых машин будут штрафовать за проезд по дорогам в жару

Это связано с тем, что от проезда большегрузов на асфальте образуются колеи

Специалисты будут ориентироваться на состояние погоды. Фото: pixabay.com

Движение большегрузного транспорта на отдельных участках дорог в России ограничат в дневное время с 20 мая по 31 августа.

Это решение принято в связи с наступлением жары, когда температура воздух в регионах РФ достигнет +32 градусов и выше.

Эксперты говорят, что в жару на солнце асфальт нагревается, и от проезда большегрузов на нем образуются колеи, пишет РГ.

Специалисты будут ориентироваться на состояние погоды и в соответствии с этим вводить или отменять временный запрет для крупногабаритных автомобилей.

Сообщается, что на автотрассах появятся знаки ограничения. За нарушения к водителям будут применять административные меры.

Увидеть весь список участков дорог можно на сайте Росавтодора.

Карина Красилова