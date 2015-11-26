Российские исследователи создали бесконтактный прибор для борьбы с инсомнией

Треть россиян не спит по ночам, считают специалисты. Фото: shutterstock.com

От бессонницы страдает почти треть жителей Росии. В основном это жители больших городов, считают специалисты Центра нейротехнологий сна и бодрствования.

"Около 42 миллионов россиян испытывают регулярные проблемы со сном, статистика говорит, что 30% населения страны можно поставить диагноз в сфере инсомнии. В основном это жители крупных городов — индустриальная среда накладывает свой отпечаток на качество сна", — цитирует гендиректора Центра РИА Новости.

Всего в мире от бессонницы страдает от трети до половины населения. При этом российский рынок средств борьбы с нарушениями сна составляет не более 4% от мирового.

Специалисты Центра создали бесконтактный прибор для борьбы с инсомнией. Устройство представляет собой небольшую коробочку, формирующую электромагнитные импульсы на очень низкой частоте — от 1 до 40 герц. Такое воздействие помогает естественным образом помочь человеку уснуть, спать глубоко и проснуться. Например, при понижении частоты воздействия на протяжении определенного времени, имитируется закат солнца: человек начинает чувствовать сонливость и желание уснуть.

Прибор "знает" лишь время, когда человеку надо проснуться, и с момента запуска до момента пробуждения делает всю работу за человека: запускает режим засыпания, глубокого сна, "генерации" снов, а затем просыпания, пояснил эксперт.

Егор Тараруев