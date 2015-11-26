Во Владивостоке из-за аварии отключили несколько светофоров

Сейчас специалисты работают на Народном проспекте
#Удар стихии
Общество 13:13
В центре Владивостока в результате аварии отключили светофоры. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia
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Стихия, которая обрушилась в понедельник 20 мая на Владивосток, привела не только к заторам на дорогах, но и отключению света в ряде домов. Кроме того, погасли светофоры у "Изумруда", "Дальпресса" и у дома №9 по Народному проспекту, сообщает ИА PrimaMedia.

"По этим адресам выехали специалисты мобильной бригады муниципального предприятия "Содержание городских территорий", — сообщили корреспонденту ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

К этому часу на "Изумруде" и "Дальпрессе" светофоры уже заработали, а на Народном проспекте пока нет света, — уточнили в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

Ранее во Владивостоке объявили штормовое предупреждение. По информации Примгидромета, днём 20 мая в южных и восточных районах края ожидается сильный (15-40 мм за 12 часов и менее), местами возможен очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. На остальной территории региона — дождь, местами сильный, с количеством 15-40 мм. В отдельных районах гроза, усиление ветра до 17-22 м/с, на побережье порывами до 27 м/с.

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