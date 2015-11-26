Энергетики полностью восстановили электроснабжение, прерванное в Приморье из-за циклона

Работы на энергообъектах были завершены сегодня ночью
#Удар стихии
Общество 10:44
ЛЭП. Фото: ИА PrimaMedia
Предыстория: 
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Приморские электрические сети (филиал АО "ДРСК") восстановили электроснабжение потребителей, нарушенное накануне мощным циклоном. Работы на энергообъектах ДРСК были завершены сегодня ночью, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Всего в аварийно-восстановительных работах было задействовано 26 бригад и 27 единиц техники. Энергетики в круглосуточном режиме восстанавливали электроснабжение потребителей. Сложные и массовые отключения были зафиксировны на южных территориях Приморья – Партизанске, Шкотовском районе. Всего за минувшие сутки энергетиками было зафиксировано 114 нарушений в работе энергообъектов.

По данным на утро 21 мая электроснабжение потребителей ДРСК осуществляется в штатном режиме. По ряду объектов компания готова к включению собственного оборудования сразу после завершения работ на линиях и подстанциях смежных сетевых организаций.

На предприятии продолжает действовать режим повышенной готовности. Сегодня энергетики выполнят повторные обходы и осмотры отключенных накануне линий и подстанций, в случае необходимости на энергообъектах будут проведены плановые ремонтные работы.

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