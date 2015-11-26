Девять сел в Приморье остались без света из-за циклона

Бригады специалистов ремонтируют электролинии

Ремонт. Фото: ИА PrimaMedia

Электроснабжение в девяти селах Партизанского района Приморья было нарушено из-за циклона, обрушившегося на Приморье 20 мая. Сейчас бригады специалистов ремонтируют дороги и электролинии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, в селах Новолитовск, Новая Сила, Голубовка, Перетино, Волчанец, Екатериновка, Боец Кузнецов, Владимиро-Александровское, Золотая Долина из-за обрывов линий электропередач отсутствует электроснабжение.

"Бригады энергетиков восстанавливают опоры и оборванные провода", – уточнили в ведомстве.

Напомним также, что из-за размытой дороги было нарушено транспортное сообщение с поселками Слинкино, Романовский Ключ и Партизан. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить уже сегодня вечером.