Мэрия назвала, сколько деревьев повалил сильный ливень во Владивостоке

Последствия стихии устраняют бригады дорожных рабочих
#Удар стихии
Общество 14:48
Поваленные деревья. Фото: vlc.ru
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Во Владивостоке дорожные рабочие продолжают наводить порядок после обрушившейся на город непогоды. С магистралей убирают нанесенный с косогоров грунт, прочищают системы ливневой канализации, а также убирают упавшие деревья и ветви, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По состоянию на 12.00 20 мая в краевом центре после разгула стихии поваленными оказались 24 дерева. По 21 адресу оперативные работы уже завершены. Сотрудники муниципального предприятия "Содержание городских территорий" распилили и убрали упавшие ветви и деревья с проезжей части и тротуаров.

"Работы по уборке упавших деревьев продолжаются. Сейчас по трем адресам работают мобильные бригады. Также последствия стихии на своих территориях убирают предприятия и организации, управляющие компании наводят порядок на придомовых территориях", — пояснили в управлении дорог и благоустройства мэрии.

Специалисты сообщают, что повреждения деревьев были зафиксированы на проспекте 100-летия Владивостока, 30а, 54, 116, 120 и 155, Героев Хасана, 18, Бородинской, 25, Зои Космодемьянской, 19, в сквере на улице 40 лет ВЛКСМ, Калинина, 20, Восточном проспекте, Давыдова, Надибаидзе, 34, Находкинской, сквере Рыбацкой славы, проспекте Красного Знамени, 90, Верхнепортовой, 64, Депутатской аллее, Порт-Артурской, 64, Южно-Уральской, 16, Зеленой, 58, в районе остановки "Гайдамак" и на двух участках по улице 4-й Восточной.

Напомним, что в ликвидации последствий стихии задействовано более 50 единиц спецтехники. Это канало-промывочные машины, трактора-щетки, погрузчики, самосвалы, автокран и вышка.

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