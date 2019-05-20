Дадут работу и детский сад - центры занятости будут работать по-новому

Безработным помогут переехать и решить личные проблемы
Общество 16:05
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Центры занятости населения в России будут не только оформлять пособия и предлагать соискателям низкооплачиваемые вакансии. Теперь безработным помогут построить карьеру— сменить профессию, пройти переобучение, а в случае необходимости службы занятости даже готовы организовать переезд в другой регион страны.

Планируется, что консультанты центров занятости будут помогать безработным даже решать личные проблемы, если они возникнут при трудоустройстве. Например, помогут перевести ребенка в другой детсад, поближе к работе. Об этом рассказал в интервью РГ замглавы Роструда Денис Васильев.

По мнению Васильева, центры занятости должны превратиться из "места, куда приходят в последнюю очередь по необходимости, в место, куда хочется пойти и воспользоваться услугами".

Денис Дятлов

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