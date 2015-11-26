Бесплатные шаттлы будут ходить из центра Владивостока на остров Русский

Но продлится это всего несколько дней

Бесплатные шаттлы будут курсировать во время Тихоокеанского туристского форума. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Во время Тихоокеанского туристского форума с 23 по 25 мая желающие попасть на это мероприятие смогут воспользоваться бесплатным транспортом. Шаттлы будут курсировать от центральной площади Владивостока до кампуса ДВФУ на острове Русском и в обратном направлении.

По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, движение автобусов по этому маршруту в четверг, пятницу и субботу будет начинаться в 10 часов и заканчиваться в 18.00. Как уточнили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края, отправление бесплатных шаттлов планируется каждый час.

Пятый Тихоокеанский туристский форум пройдет в Приморье с 22 по 26 мая.В этом году его программа значительна расширена. С 17 по 19 мая на территории яхт-клуба "Семь футов" состоится XI Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show.

С 21 по 23 мая пройдет Молодежный туристский конгресс. На площадках ДВФУ и ВГУЭС студенты и выпускники вузов края обсудят самые перспективные направления для развития отрасли.

Деловая часть Тихоокеанского туристского форума, которая в этом году впервые пройдет в формате выездной сессии пятого Восточного экономического форума, состоится 24 и 25 мая. Основной темой дискуссий станет расширение авиационного сообщения как одной из главных составляющих эффективного развития туризма.

А с 24 по 26 мая жители и гости края в 23-й раз смогут посетить Тихоокеанскую туристскую выставку (PITE). В этом году программа выставки – яркая и насыщенная. Помимо стендов дальневосточных регионов здесь можно будет увидеть экспозицию Китая, Японии, Республики Корея, впервые будут представлены ЮАР и Тайвань. Кроме того, в рамках выставки будет организован якутский национальный праздник встречи лета Ысыах и гастрономический фестиваль Макао.