Важно для отрасли - "Альянс строителей Приморья" провел "День знаний" во Владивостоке

Коллеги и партнеры встретились, чтобы рассмотреть большой спектр вопросов

Участники обсудили широкий спектр вопросов. Фото: предоставлено АСО "Альянс строителей Приморья"

"Альянс строителей Приморья" провел "День знаний" во Владивостоке 15 мая, сообщает ИА PrimaMedia. Коллеги и партнеры встретились, чтобы рассмотреть большой спектр вопросов, особенно важных в условиях меняющегося строительного рынка.

Программа "Дня знаний" была разбита на две группы – для подрядчиков и для застройщиков.

Открывал ее Роман Ахияров, специалист Инспекции регионального строительного надзора и контроля. Свой доклад он сконцентрировал на теме основных ошибок, которые инспекция выявляет во время проверок строящихся объектов.



Открывал программу Роман Ахияров, специалист Инспекции регионального строительного надзора и контроля.. Фото: ИА PrimaMedia

Продолжил программу Константин Павленко, экс-руководитель юридической службы компании группы "РДС", рассказавший о ловушках в договорах строительного подряда и о том, как подрядным организациям защитить себя от недобросовестных заказчиков.

С 2019 года право определять кадастровую стоимость недвижимости перешло от Росреестра к КГБУ "Центр кадастровой оценки Приморского края". Изменились порядок оценки, порядок обжалования кадастровой стоимости. Ликбез для предпринимателей на эту тему провела Анна Самойленко, директор КГБУ "ЦКО ПК".

По словам организаторов, налоговая инспекция совместно с банками продолжает атаковать бизнес, в результате чего под санкции попадают и добросовестные компании. О практике по защите интересов предпринимателей в таких делах рассказала президент "ДВ Палата налоговых консультантов" Галина Ткаченко.



О взаимодействии с налоговой инспекцией рассказала Галина Ткаченко, президент "ДВ Палата налоговых консультантов".. Фото: предоставлено АСО "Альянс строителей Приморья"

В строительной сфере очень большой дефицит рабочих. Альянс поставил своей задачей решить эту проблему на основе взаимодействия СРО, учебных заведений, работодателей и студентов. По сути, речь идет о возрождении советской практики по привлечению будущих молодых специалистов на производства. О том, как проходит эта работа, рассказала Надежда Куликова, заместитель директора КГА ПОУ "Энергетический колледж".



Надежда Куликова, заместитель директора КГА ПОУ "Энергетический колледж", рассказала о том, как Альянс решает кадровый вопрос.. Фото: предоставлено АСО "Альянс строителей Приморья"

Следующий семинар был посвящен эскроу счетам. Уже с первого июля средства, привлеченные застройщиками по договорам долевого участия, заменит банковское кредитование с помощью эскроу счетов. Но чтобы получить доступ к такому счету, строительная организация должна соответствовать жестким критериям, которые не позволят многим застройщикам воспользоваться этой схемой. С другой стороны, по словам экспертов, на банки оказывается давление, ведь строительство жилья в стране фактически остановлено. О решениях в этом направлении рассказали представители "Газпромбанка" и банка "ДОМ.РФ".

Не так давно в Градостроительный кодекс был введён новый механизм под названием "комплексное устойчивое развитие территорий". О практической реализации КУРТов, накрывших значительную часть Владивостока, сообщил депутат Думы города Руслан Галицкий.



Об особенностях осуществления инвестиционно-строительной деятельности в зонах КУРТ рассказал депутат Думы Владивостока Руслан Галицкий.. Фото: предоставлено АСО "Альянс строителей Приморья"

В завершение программы выступили коллеги из приморского отделения общественной организации "Деловая Россия" — Алексей Тимченко (председатель) и Дмитрий Боярко (член Совета), рассказавшие об особенностях осуществления градостроительной деятельности в условиях режима "Свободный порт Владивосток".

После серии семинаров было проведено общее собрание членов АСО "АСП". На нём прошли довыборы в Совет и в резерв Совета, в результате чего были избраны Галицкий Руслан Вацлавович, Павленко Константин Викторович, Портнов Эдуард Геннадьевич, Тимченко Алексей Павлович, Федоров Владимир Анатольевич.

Шемилина Марина Анатольевна была выдвинута на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей, а кандидатура экс-председателя Совета Владимира Васильевича Нескоблинова выдвинута на присвоение звания "Почетный гражданин Приморского края".

"Подобный формат проведения мероприятий был нами реализован впервые. Это отличный опыт, на мой взгляд. Работая ежедневно и погружаясь в строительный процесс, коллеги не успевают найти время для общения, обмена мнениями, поделиться опытом. "День знаний" как раз позволил профессиональному сообществу обсудить насущные проблемы между собой и задать актуальные вопросы экспертам-лекторам", — рассказала директор Альянса Наталья Линевич.

"Альянс строителей Приморья", в который сегодня входят 382 строительных организации, выполняет связующую функцию между бизнесом и органами исполнительной власти, поэтому придает большое значение коллективной работе, направленной на совместное формирование значимых для организации решений. Деятельность Альянса направлена в первую очередь на повышение качества строительства в Приморье, выполнение защитной функции для своих членов, решение основных проблем, с которыми сталкиваются строительно-подрядные организации края", – подвел итоги Сергей Федоренко, председатель Совета Альянса.