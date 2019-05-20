Видео: как дорожную технику смыло под многострадальный мост в Приморье

Дорожная техника, находящаяся под ним в момент самого мощного удара стихии, не выдержала и поплыла

Дорожную технику смыло под мостом в Приморье. Фото: скриншот видео newsbox.tv

Мосту в Новолитовске, положившему начало современному мостопаду в Приморском крае, снова не повезло. Дорожная техника, находящаяся под ним в момент самого мощного удара стихии в понедельник, 20 мая, не выдержала и поплыла. Автомобилистам и местным жителям осталось лишь наблюдать, как утекают деньги и надежды на скорое окончание ремонта моста, сообщает ИА PrimaMedia.

Оригинальным образом попытались защитить спецтехнику от надвигающейся стихии дорожные службы Приморья, сообщают региональные СМИ Приморского края. Несколько единиц тракторов и других машин были загнаны под ремонтируемый в Новолитовске мост, прямо в реку. Всего через 10 минут уплыл первый трактор. За ним последовали и другие машины. Опомнившись, дорожники попытались выгнать спецтранспорт на дорогу, но было слишком поздно: уровень воды в реке поднялся, грунт размыло.

Как пояснили корр. ИА PrimaMedia в Примавтодоре, поплывшая по реке техника была занята на работах по асфальтированию подходов к мосту через реку Литовка. Какие количество единиц техники пострадало и по какой причине машины оказались под мостом – не уточняется.

— В настоящий момент все машины эвакуированы. Предстоит осмотр и учет всех возможных повреждений. Будут применены меры административной ответственности к директору филиала Партизанский АО "Примавтодор", — сообщил пресс-секретарь Примавтодора Станислав Луценко.

Как отметил Станислав, в прошедшие выходные 18-19 мая была завершена укладка гидроизоляции и ряд других работу на мосту под Новолитовском. До конца мая планируется закончить асфальтирование моста. Затем останутся лишь отделочные работы и к 15 июня движение по нему уже должно быть открыто.

Напомним, на 127 км трассы город Артем-город Находка-порт Восточный 23 февраля 2016 года произошло обрушение двух пролетов моста в селе Новолитовск через речку Литовка. Причиной аварии был назван проезд большегрузного транспорта, однако никаких ограничений или знаков перед въездом на мост не стояло. В результате происшествия весь транспортный поток, ранее движущийся по трассе в объезд села Новолитовск, ринул через населенный пункт, чем создал неудобства местным жителям.

После масштабного ремонта, по данным проектной документации, мост в Новолитовске будет иметь две полосы для движения шириной по пять метров. Общая протяженность мостового переезда составит 760 метров вместе с подъездами, длина моста составит 144 метра.