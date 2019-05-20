Кинотеатр "Океан" в очередной раз эвакуировали

На месте работают оперативные службы (ФОТО, ВИДЕО)
Происшествия 17:30
Кинотеатр "Океан" в очередной раз эвакуируют. Фото: предоставлено очевидцами

Посетителей и персонал кинотеатра "Океан" спешно эвакуировали сегодня во Владивостоке. На месте сейчас работают оперативные службы, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщили очевидцы, которые в момент эвакуации смотрели фильм, всех вывели прямо посреди сеанса. По громкой связи объявили: "Учебная тревога", чуть позже к зданию подъехали оперативные службы, включая МЧС и полицию и кинологов с собаками.

Кинотеатр "Океан" в очередной раз эвакуируют

Кинотеатр "Океан" в очередной раз эвакуируют. Фото: предоставлено очевидцами

Отметим, что это уже не первый случай в этом месяце, когда эвакуируют посетителей "Океана". На прошлой неделе прошла массовая эвакуация из различных общественных мест Владивостока. В частности была блокирована работа ВГЭУС, делового центра Fresh Plaza, офисного здания Росбанка на Тигровой и торгового центра Clover House.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Посетителей популярных мест Владивостока эвакуируют из-за сообщений о заминировании (ФОТО)

Спасайся кто может: волна эвакуаций прокатилась по всему Владивостоку (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

эвакуация

Посетителей популярных мест Владивостока эвакуируют из-за сообщений о заминировании (ФОТО)

15 мая, 16:47

Спасайся кто может: волна эвакуаций прокатилась по всему Владивостоку (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

8 мая, 18:15
Легендарный Тайвань: марсианские пейзажи, целебные источники и ночные гастрорынки
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia