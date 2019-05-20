Кинотеатр "Океан" в очередной раз эвакуировали

На месте работают оперативные службы (ФОТО, ВИДЕО)

Кинотеатр "Океан" в очередной раз эвакуируют. Фото: предоставлено очевидцами

Посетителей и персонал кинотеатра "Океан" спешно эвакуировали сегодня во Владивостоке. На месте сейчас работают оперативные службы, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщили очевидцы, которые в момент эвакуации смотрели фильм, всех вывели прямо посреди сеанса. По громкой связи объявили: "Учебная тревога", чуть позже к зданию подъехали оперативные службы, включая МЧС и полицию и кинологов с собаками.



Кинотеатр "Океан" в очередной раз эвакуируют. Фото: предоставлено очевидцами

Отметим, что это уже не первый случай в этом месяце, когда эвакуируют посетителей "Океана". На прошлой неделе прошла массовая эвакуация из различных общественных мест Владивостока. В частности была блокирована работа ВГЭУС, делового центра Fresh Plaza, офисного здания Росбанка на Тигровой и торгового центра Clover House.