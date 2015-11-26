Доход Тельцов, уединение Раков и особенная удача Водолеев: гороскоп на 21 мая

Астрологический прогноз на вторник от салона "Мандрагора"

Гороскоп. Фото: pixabay.com

У ОВНОВ довольно напряженный, но очень интересный период. Хорошо, если вы почувствуете большую свободу, но при этом не забывайте выполнять обещания и то, что запланировали ранее. Хороший день для лечения травами и минералами.

У ТЕЛЬЦОВ возможен доход из нового источника, получение помощи или ценного совета. Но слишком интенсивное общение может вывести вас из равновесия. Индивидуальность вашей натуры проявится при выборе одежды, аксессуаров и вещей для дома.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает увеличение ответственности с последующим вознаграждением. У многих на первый план выходят дела личного характера. Не отвергайте помощь и поддержку, объединяйте свои усилия с теми, кто этого заслуживает.

РАКАМ в этот период хорошо благоустраивать пространство, где они проводят много времени. Работать лучше в уединении, не стоит спешить и суетиться. В любовной сфере прослеживается склонность к поиску нового стиля в отношениях.

ЛЬВЫ, от вас активных действий будут ждать и на работе, и дома. Самыми близкими друзьями станут родственники. Можно начинать строительство или переезд, планировать дальнейшие события.

Некоторых ДЕВ обстоятельства подталкивают к организации собственного дела. Раздача незаслуженных поощрений может сегодня выйти боком: постарайтесь довести до сведения окружающих, что ждете от них ответственности, серьезного отношения к работе.

ВЕСАМ рекомендуется обратить свой взор к прошлому. Вспомните семейные традиции, важные события вашего рода. Хороший день для обмена опытом и разумного вложения денег.

СКОРПИОНЫ, используйте это время, чтобы лучше понять себя и окружающих. Несправедливые обвинения повлекут за собой соответствующие последствия. Правильно оценив ситуацию, вы станете сильнее и спокойнее.

СТРЕЛЬЦЫ! Ситуация на работе потребует от вас предельной сосредоточенности и душевных затрат. Зато можно придать зримую форму тому, что еще вчера существовало только в мечтах. Бережно подходите к решению семейных вопросов.

КОЗЕРОГИ, жизнь ждет от вас новых идей, умения работать как в коллективе, так и самостоятельно. Благоприятно заниматься торговлей и другими денежными операциями. От вашей сегодняшней активности зависит, сможете ли вы в дальнейшем получить то, что хотите.

ВОДОЛЕЕВ особенная удача ждет в творческих проектах. Вами будет управлять желание выделиться, продемонстрировать свои достижения. Дополнительная деятельность позволит улучшить финансовое положение.

РЫБ ждет интересная информация, связанная с их бизнесом. Общение с неуравновешенными людьми вызовет некоторое разочарование. Но в целом день обещает быть успешным, а вечер – довольно романтическим.