Гендиректором ХК "Адмирал" стал якутский депутат Александр Смирнов

На этой должности он сменил Михаила Дудченко

Александр Смирнов. Фото: ХК "Адмирал"

Действующий народный депутат Государственного собрания Ил Тумен Республики Саха (Якутия) Александр Смирнов сменил Михаила Дудченко на посту генерального директора хоккейного клуба "Адмирал", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе хоккейного клуба.

Руководство региона и президент клуба ставят перед новым гендиректором задачу по достижению высоких спортивных результатов, а также развитию детского и юношеского хоккея в регионе. Главная цель – появление в составе "Адмирала" собственных воспитанников, уроженцев Приморского края и Дальнего Востока.



пресс-конференция в "Фетисов Арена". Фото: ХК "Адмирал"

"Назначение Александра Смирнова – часть последовательной политики губернатора Приморского края Олега Кожемяко по развитию хоккея в регионе и подводит черту под цепочкой преобразований в "Адмирале". Михаил Дудченко провел важную стартовую работу в тяжелый для организации период. За это время руководству клуба удалось не только стабилизировать финансовую составляющую, но и значительно увеличить бюджет на следующий сезон за счет дополнительного финансирования со стороны существующих и новых спонсоров. Михаил Николаевич продолжит трудиться на благо "Адмирала" и всего приморского хоккея в качестве заместителя генерального директора клуба по безопасности", — говорится в сообщении.

Александр Смирнов является действующим народным депутатом Государственного собрания Ил Тумен Республики Саха (Якутия), ранее работал на руководящих должностях в ОАО "ЯТЭК", ОАО "Якутгазпром", "Якутскэнерго" и "Сахасельзозэнерго". Он регулярно занимается хоккеем на любительском уровне.