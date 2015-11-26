Евгений Булах: Соседская община как локомотив развития локальных пространств

Доцент кафедры политологии ДВФУ - о проблемах муниципальных территорий, которым стоит придать особое значение на МедиаСаммите-2019

Доцент кафедры политологии ДВФУ Евгений Булах. Фото: Предоставлено экспертом

Как улучшить городское пространство и сделать его комфортным, обсудят 13 июня на МедиаСаммите-2019(12+). Отдельный блок программы мероприятия будет посвящен урбанистике и городским сообществам. О проблемах муниципальных территорий, которым стоит придать особое значение на МедиаСаммите, рассказал признанный эксперт по теме территориальных общественных самоуправлений, доцент кафедры политологии ДВФУ Евгений Булах.

— Проблемы муниципальных территорий — это проблемы качества общественных отношений на местном уровне. Если нет согласованности в действиях участников, то процесс не может привести к достижению общей цели. Местные социальные роли часто диспозитивны, насколько мы идентифицируем себя с территорией в границах своего проживания, ведя хозяйственную или бытовую деятельность, формируя локальное жизненное пространство, настолько мы ответственны в муниципальных делах.

Проблема местных территорий комплексная, она и психологическая, экономическая, и конечно политико-правовая, это проблема социализации индивида. Возможно, необходимо обратиться к практике общины, которая традиционно обеспечивала гармоничную интеграцию в сообщество.



Соседская община формируется из единства коммунально-бытовых проблем. Границами территории общины могут быть контуры многоподъездного дома (группы домов), жители которых регулярно взаимодействуют между собой непосредственно или косвенно, используя ресурс данного общественного пространства при формировании персональных комфортных условий. В границы интереса общины могут входить места общественного пользования, включающие в себя придомовую территорию, скверы и парки, детские и спортивные площадки, места парковок и выгула собак, территории под объектами и сооружениями социального назначения и т.д.

Традиционно территория общины — это группа домов, условно выделенная внутриквартальными проездами или условиями естественно-объективного характера (береговая черта, сопка, лес, магистраль, границы поселка, деревня и т.д.), где осуществляются регулярные межличностные или социально-бытовые взаимоотношения с преимущественным участием лиц проживающих на данной территории.



Институциализация соседской общины отражена в Федеральном законе №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В Главе 5 данного закона перечислены непосредственные формы осуществления населением местного самоуправления и в этом перечне, в ст.27 представлено территориальное общественное самоуправление (ТОС).



Почему именно ТОС? Во-первых, это временная характеристика. В отличие от других, одномоментных форм, ТОС стабилен во времени и осуществляется населением неопределенный срок с момента регистрации устава. Во-вторых, территория самоорганизации граждан определяется самими жителями, исходя из сложившихся общих коммунально-бытовых факторов, и утверждается представительным органом МСУ. В-третьих, жители самостоятельно формируют орган управления ТОС. В-четвертых, жители, объединенные в ТОС, имеют право на инициативу по передачи им полномочий в решении вопросов местного значения, то есть могут быть политическим институтом.



Все характеристики ТОС идентичны характеристикам Свободной общины. Мировой опыт позволяет сделать предположение, что данная форма самоорганизации российских жителей может стать основным и эффективным регулятор общественных отношений на части территории муниципалитета. Соседская община в форме ТОС, может выполнять огромный перечень функциональных задач. Для разговора о территориях, можно выделить следующие задачи: осуществление общественных слушаний по вопросу развития территории; соучастие в процедуре выдачи разрешения на строительство (реконструкцию) и в последующей приемке объектов; формирование местного бюджета, путем формирования предложений по развитию территорий; контроль за качеством выполнения муниципального заказа на данной территории и т.д.

Перечень возможностей соседской общины безграничен, это обусловлено уникальными свойствами общины, включающими в себя качества семьи, хозяйствующего субъекта, а при передаче отдельных полномочий – представителя государства в системе публично-властных отношениях. Три функции в одной форме, на Руси с почтением относятся к троице, — отметил Евгений Булах.

Как улучшить городское пространство и сделать его комфортным, обсудят 13 июня на МедиаСаммите-2019. Отдельный блок программы мероприятия будет посвящен урбанистике и городским сообществам. Архитекторы и неравнодушные граждане вместе с представителями власти и бизнеса поговорят о гармоничном развитии Владивостока.

Одна из основных задач секции — формирование активных сообществ, участвующих в жизни города, в том числе и по теме комфортной городской среды, активно работающих в достижении этой цели в сотрудничестве с властью, бизнесом и различными организациями и институтами. Поделитесь информацией о мероприятии в Facebook и вКонтакте.

Шестой Дальневосточный МедиаСаммит пройдет 13-14 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте.