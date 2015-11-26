Приморская картинная галерея в Ночь музеев предложила публике поэзию и тканевые картины

Тема художественного текстиля стала главенствующей и в музее Арсеньева (ВИДЕО)

Ночь музеев во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Приморская государственная картинная галерея в Ночь музеев удивила посетителей двумя новыми программами, сообщает ИА PrimaMedia. Буквально накануне акции в парадном зале галереи открылась выставка картин из ткани "Сад Души" (12+) корейской художницы Ким Мён Сук. Второй программой стало выступление артистов театра.

Автор "Сада Души" вечером 18 мая выступила с лекцией, в которой рассказала о сочетании цветов, ткани и моде. Это первая персональная выставка Ким Мён Сук в России и 11 – в ее творческой биографии. На выставке представлено более 40 произведений, выполненных в авторской технике работы с текстилем. Ким Мён Сук называет их "тактильными картинами".

Также в галерее выступил драматический театр Тихоокеанского флота с музыкально-поэтической композицией "Золото Серебряного века". Зрители услышали стихи известных писателей серебряного века с музыкальным сопровождением.

Ночь музеев в Приморской картинной галерее. Фото: ИА PrimaMedia Ночь музеев в Приморской картинной галерее. Фото: ИА PrimaMedia Ночь музеев в Приморской картинной галерее. Фото: ИА PrimaMedia Ночь музеев в Приморской картинной галерее. Фото: ИА PrimaMedia Ночь музеев в Приморской картинной галерее. Фото: ИА PrimaMedia Ночь музеев в Приморской картинной галерее. Фото: ИА PrimaMedia Ночь музеев в Приморской картинной галерее. Фото: ИА PrimaMedia Ночь музеев в Приморской картинной галерее. Фото: ИА PrimaMedia Ночь музеев в Приморской картинной галерее. Фото: ИА PrimaMedia Ночь музеев в Приморской картинной галерее. Фото: ИА PrimaMedia Ночь музеев в Приморской картинной галерее. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 11

Обширную программу в Ночь музеев подготовило и другое краевое учреждение культуры – музей имени Арсеньева. Здесь также тон задавала тема текстиля – на днях музей открыл привозную выставку "100% Иваново" (12+) в рамках проекта "Коллекционируя Россию". Прибывшая во Владивосток часть коллекции Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина будет доступна для обозрения еще два месяца.

Выставка "100 % Иваново". Фото: ИА PrimaMedia Ночь музеев во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Выставка "100 % Иваново". Фото: ИА PrimaMedia Ночь музеев во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Ночь музеев во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Ночь музеев в музее Арсеньева. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

Открыли свои двери в субботу дома чиновника Суханова и путешественника Арсеньева. Здесь для посетителей провели авторские экскурсии и мастер-классы. Помимо этого в доме Суханова можно было принять участие в экономической игре, а в доме Арсеньева увидеть фильмы "Лесные люди" (16+) режиссера Александра Литвинова и "Дерсу Узала" (16+) знаменитого японца Акиры Куросавы.

Для любителей содержательных прогулок сотрудники музейного "Экскурсионного бюро" предложили целый набор экскурсий: каждые 30 минут от музея отправлялась очередная группа в сопровождении гида.