Приморская картинная галерея в Ночь музеев предложила публике поэзию и тканевые картины

Тема художественного текстиля стала главенствующей и в музее Арсеньева (ВИДЕО)
Общество 09:10
Ночь музеев во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Приморская государственная картинная галерея в Ночь музеев удивила посетителей двумя новыми программами, сообщает ИА PrimaMedia. Буквально накануне акции в парадном зале галереи открылась выставка картин из ткани "Сад Души" (12+) корейской художницы Ким Мён Сук. Второй программой стало выступление артистов театра.

Автор "Сада Души" вечером 18 мая выступила с лекцией, в которой рассказала о сочетании цветов, ткани и моде. Это первая персональная выставка Ким Мён Сук в России и 11 – в ее творческой биографии. На выставке представлено более 40 произведений, выполненных в авторской технике работы с текстилем. Ким Мён Сук называет их "тактильными картинами".

Также в галерее выступил драматический театр Тихоокеанского флота с музыкально-поэтической композицией "Золото Серебряного века". Зрители услышали стихи известных писателей серебряного века с музыкальным сопровождением.

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Обширную программу в Ночь музеев подготовило и другое краевое учреждение культуры – музей имени Арсеньева. Здесь также тон задавала тема текстиля – на днях музей открыл привозную выставку "100% Иваново" (12+) в рамках проекта "Коллекционируя Россию". Прибывшая во Владивосток часть коллекции Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина будет доступна для обозрения еще два месяца.

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Открыли свои двери в субботу дома чиновника Суханова и путешественника Арсеньева. Здесь для посетителей провели авторские экскурсии и мастер-классы. Помимо этого в доме Суханова можно было принять участие в экономической игре, а в доме Арсеньева увидеть фильмы "Лесные люди" (16+) режиссера Александра Литвинова и "Дерсу Узала" (16+) знаменитого японца Акиры Куросавы.

Для любителей содержательных прогулок сотрудники музейного "Экскурсионного бюро" предложили целый набор экскурсий: каждые 30 минут от музея отправлялась очередная группа в сопровождении гида.

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музей Приморская государственная картинная галерея Музей им. В.К. Арсеньева

В филиалах музея Арсеньева в Ночь музеев показывали кино, играли в игры и читали сказки

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