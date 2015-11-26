В филиалах музея Арсеньева в Ночь музеев показывали кино, играли в игры и читали сказки

Ежегодная акция привлекла к участию известных музыкантов Приморья
След в истории
Общество 16:13
Дом-музей Сухановых в Ночь музеев. Фото: ИА PrimaMedia

Ежегодная Ночь музеев во Владивостоке 18 мая прошла, как обычно, с большим успехом. В международную акцию включились не только музеи, но и художественные галереи, краевой центр народной культуры, театры. Традиционно самую обширную программу представил главный корпус музея В.К. Арсеньева, сообщает PrimaMedia.

На новой выставке "Коллекционируя Россию: 100% Иваново" гостей встречали экскурсоводы, которые рассказывали о секретах производства ткани, зашифрованных в узорах посланиях и веяниях моды в дизайнерском искусстве. Коллекция Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина. Прибывшая во Владивосток, будет доступна для обозрения еще два месяца.

Самый уютный музейный проект "Сказки с молоком" в этот раз помогли осуществить певица ЛюSEA, фронтмен группы "Марлины" Денис Биндасов, вокалист Александр Пстыга и директор приморской филармонии Анна Алеко.

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Открыли свои двери в субботу дома чиновника Суханова и путешественника Арсеньева. Здесь для посетителей провели авторские экскурсии и мастер-классы. Помимо этого в доме Суханова можно было принять участие в экономической игре, а в доме Арсеньева увидеть фильмы "Лесные люди" режиссера Александра Литвинова и "Дерсу Узала" знаменитого японца Акиры Куросавы.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "След в истории". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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