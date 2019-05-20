Плохую новость для автомобилистов приготовили в Госдуме

Водителей будут "кошмарить по-полной"
Экономика 17:25
Тематическое изображение. Фото: Мария Бородина

Российских автомобилистов ждет не самая радужная новость. В Госдуме планируют во втором чтении рассмотреть законопроект, который передаст часть полномочий ГИБДД местным властям. В результате на дорогах прибавится автоинспекторов, а водителей будут "кошмарить по полной программе" ошибочно-вынесенными постановлениями.

Законопроект предполагает внесение изменений в статьи 26.10 28.1 КоАП. В них идет речь о порядке передачи информации о нарушителях и о порядке возбуждения административного дела.

Суть дела в следующем: сейчас во многих российских регионах местным законодательством установлены штрафы за нарушения, касающиеся автовладельцев. Так, местные власти принимают решение о наказании за парковку на газоне, они же ловят "халявщиков", неоплативших платную парковку. Еще в части регионов власти на местах получили полномочия ГИБДД по наказанию за нарушение правил остановки и стоянки.

Но для того, чтобы воспользоваться своими полномочиями в полной мере региональным властям нужен доступ к базам ГИБДД.

С номером автомобиля, стоящего на газоне или пойманного камерами фиксации "не разбежишься" — еще нужны об автовладельце, на которого оформлено это авто. И хотя законопроект, рассматриваемый депутатами, не предполагает выдачу доступа региональным властям к базам ГИБДД, он значительно упростит процедуру запроса — она станет электронной. В результате местные власти будут получать данные нарушителей быстрее.

Впрочем, по данным РГ, принятый законопроект в ближайшее время по водителям ударит не сильно — пока это будут только "цветочки".

"Ягодки" появятся позже, когда местным органам власти дадут право разбираться с большинством нарушений, выявленных с помощью камер фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме.

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Такой законопроект уже внесен в Госдуму. Для водителей это грозит массой новых разбирательств. Как показывает практика, оспорить вынесенное постановление гораздо проще в ГИБДД, чем в административном органе местной власти.

У местных органов власти процент ошибок более чем высок, отмечают в СМИ. Например, власти часто забывают, что фотография с камеры — это не обвинительный акт, а только одно из доказательств нарушения — нужны и другие. За неправомерное решение сотруднику местной администрации ничего не будет — в худшем случае — потеряет работу. Автоинспектор же отвечает за это по Уголовному кодексу.

Эксперты, кстати, говорят о том, что, если часть полномочий МВД передадут местным властям, инспекторы ГИБДД из кабинетов выйдут на дороги, а водителям "не поздоровится" еще больше.

Ольга Толмачева

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