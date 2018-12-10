Рецидивистам пока грозит лишь административная ответственность

"Халявщиков" накажут рублем: штрафы за самовольное подключение к сетям возросли. Фото: ИА PrimaMedia

Правительственная инициатива об усилении ответственности за самовольное подключения к электрическим или тепловым сетям, нефте— и газопроводам прошла третье чтение в Госдуме.

Поправки, внесенные в Административный кодекс, предполагают увеличение штрафов за повторное (в течение года) самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а также самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов.

Для граждан штраф составит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Кроме того, для должностных лиц предусмотрена дисквалификация на срок от двух до трех лет.

Егор Тараруев