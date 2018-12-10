"Халявщиков" накажут рублем: штрафы за самовольное подключение к сетям возросли

Рецидивистам пока грозит лишь административная ответственность
Общество 08:25
"Халявщиков" накажут рублем: штрафы за самовольное подключение к сетям возросли. Фото: ИА PrimaMedia

Правительственная инициатива об усилении ответственности за самовольное подключения к электрическим или тепловым сетям, нефте— и газопроводам прошла третье чтение в Госдуме.

Поправки, внесенные в Административный кодекс, предполагают увеличение штрафов за повторное (в течение года) самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а также самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов.

Для граждан штраф составит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Кроме того, для должностных лиц предусмотрена дисквалификация на срок от двух до трех лет.

Егор Тараруев

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Самовольно подключающимся к электросетям, пригрозили уголовной ответственностью

Рецедивы самовольного подключения к инфраструктурным сетям будут караться жестче

инфраструктура штрафы

Новые услуги за те же деньги: назначенная вице-губернатор о будущем ЖКХ Приморья

11 апреля, 22:45

Мэрии Владивостока подсказали, где взять денег на ремонт дороги к улице Сочинской

17 января, 16:15

Сергей Дарькин считает «мелочью» свои прошлые разногласия с Олегом Кожемяко

10 декабря 2018, 15:30
Кровь, пот и пиксели по-дальневосточному: история успеха студии видеоигр Game Forest
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia