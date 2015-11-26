В Приморье восстановили проезд к трем отрезанным от мира селам

Бригады энергетиков и дорожников восстановили электроснабжение 11 населенных пунктов и проезд к трем поселкам в Партизанском районе Приморья после прошедших сильных дождей и ветра, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.
По состоянию на 10.00 среды, 22 мая, все населенные пункты района подключены к электроснабжению, проезды восстановлены для всех видов транспорта.
"Энергетики продолжают устранять адресные неполадки, дорожники тоже работают над улучшением дорожного полотна, задействован грейдер", – уточнили в краевом учреждении по делам ГО и ЧС.
Напомним, 20 мая из-за сильных дождей и ветра в Партизанском районе без света оказались 11 населенных пунктов, с тремя поселками было нарушено транспортное сообщение.