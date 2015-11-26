Три поселка в Приморье оказались отрезаны от внешнего мира после прошедшего циклона

В районе был объявлен режим ЧС, ведутся работы по восстановлению проезда по размытой дороге

Поселок. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Поселки Романовский Ключ, Слинкино и Партизан оказались отрезаны от внешнего мира из-за сильных дождей, которые 20 мая обрушились на Приморский край. В связи с произошедшим в крае объявлен режим ЧС, сообщает ИА PrimaMedia.

В отделе ГО ЧС Партизанского района агентству рассказали, что сейчас ведутся работы по восстановлению проезда, ориентировочно их закончат к 18.00.

В общей сложности на территории трех таежных поселков проживает 184 человека. Электричество и связь не нарушены, больных людей на территории нет, никого эвакуировать не потребовалось. Подтопления населенных пунктов нет.

Отметим, что проезд для автомобильного транспорта повышенной проходимости не ограничен.