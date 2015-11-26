В селе расположено около 20 подворий, а также летний детский оздоровительный лагерь

Энергетики восстанавливают электроснабжение села Наречное в Приморье. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Энергетики "Приморских электрических сетей" (филиал АО "ДРСК") восстанавливают электроснабжение потребителей села Наречное в Партизанском районе Приморья. Отключение произошло во второй половине дня 21 мая. С 20 мая в Партизанском муниципальном районе действует режим ЧС, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Из-за подъема реки прервано транспортное сообщение с населенным пунктом, на восстановление может потребоваться несколько дней. Сегодня утром "Приморские электрические сети" организовали доставку ремонтной бригады в населенный пункт на технике высокой проходимости. Чтобы попасть в населенный пункт энергетикам необходимо пройти 4 км по бездорожью. С собой они везут материалы и инструменты, необходимые для выполнения аварийно-восстановительных работ. Характер и объем повреждений энергообъектов пока не известен.

В селе Наречное расположено около 20 подворий, а также летний детский оздоровительный лагерь.

Электроснабжение остальных потребителей Партизанского муниципального района осуществляется в штатном режиме. Специалисты ведут мониторинг работы энергообъектов, оперативно устраняют возникающие нарушения.

Напомним, 20 мая в южных районах Приморского края прошел сильный циклон, порывы ветра достигали 27 м/с, на отдельных территориях выпало до 40 мм осадков. Циклон вызвал нарушения в работе энергообъектов, всего было зафиксировано 114 отключений. Сложные и массовые отключения были зафиксированы на южных территориях Приморья – Партизанском и Шкотовском районах. Энергетики в круглосуточном режиме восстанавливали электроснабжение потребителей. Аварийно-восстановительные работы на объектах "Приморских электрических сетей" были завершены ночью 21 мая. На предприятии продолжает действовать режим повышенной готовности.