Самые богатые прокуроры Приморья работают во Владивостоке и Яковлевке

Работники главного надзорного ведомства региона отчитались о доходах и имуществе за прошлый год

Прокуратуры Приморского края отчиталась о доходах и имуществе за прошлый год. Фото: ИА PrimaMedia

Средний размер годового дохода районных прокуроров Приморского края колеблется в районе 1,5-2 млн рублей. Но есть ряд руководителей в контрольных органах, чьи доходы в 2018 году были значительно выше. В топ самых богатых прокуроров Приморья вошли прокуроры Фрунзенского и Первореченского районов Владивостока, а также Яковлевского района края, сообщает ИА PrimaMedia.

Самый высокий годовой доход среди своих коллег за 2018 год задекларировал прокурор Фрунзенского района Дмитрий Стовбун — 6,86 млн рублей. В его собственности нет ни квартир, ни автомобилей. В пользовании прокурора находится квартира площадью 102,3 кв. метра. Стоит отметить, что предыдущим местом работы Стовбуна была прокуратура Находки. Декларированный доход за 2017 год составлял 2 млн рублей. В собственности у прокурора Находки также не было движимого или недвижимого имущества. Годовой доход супруги Дмитрия Стовбуна за 2018 год составил 1,11 млн рублей. В ее собственности значится квартира площадью 47,3 кв. метра и два автомобиля — Toyota Allion и Toyota Land Cruiser Prado.

Прокурор Яковлевского района Александр Гришанов в 2018 году задекларировал 6,089 млн рублей, что на 400 тысяч рублей больше, чем в 2017 году. К слову, в позапрошлом году Гришанов показал самый высокий доход среди прокуроров Приморского края. В декларации Гришанова за 2018 год по-прежнему значится квартира площадью 19.2 кв. метра и появилась еще одна совместная с супругой жилплощадь — 69,4 кв. метра. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению недвижимости в документе отсутствуют. Личного транспорта у четы Гришановых нет.

Также высокие доходы в 2018 году задекларировал прокурор Первореченского района Владивостока Василий Москвичев — 5,37 млн рублей. В собственности прокурора 1/3 доля квартиры площадью 75,6 кв. метров. В 2017 году годовой доход Москвичева составлял 2 млн рублей. Также в собственности была квартира площадью 23,1 кв метр, продажа которой, очевидно, и повлияла на рост доходов прокурора в 2018 году. Супруга Москвичева за 2018 год задекларировала 4,49 млн рублей (в 2017 году — 1,48 млн рублей). В собственности жены прокурора 1/3 доли в квартире площадью 75,6 кв. метров, квартира 18,4 кв. метра, земельный участок 1000 кв. метров и хозяйственная постройка 10 кв. метров. В предыдущей декларации у супруги также значилось нежилое помещение площадью 40 кв. метров. В свежей декларации оно отсутствует. Также в собственности жены два автомобиля — Lexus GX 460 и Mazda Demio.

Стоит отметить, что в сведениях о доходах и имуществе прокуратуры отсутствует декларация прокурора Приморского края Николая Пилипчука. Он был назначен на эту должность только 9 февраля 2019 года. На предыдущем месте работы в Якутии Николай Пилипчук задекларировал за 2017 год доход в размере 5,92 млн рублей. В его собственности значился только гараж площадью 24 кв. метра. Экс-прокурор Приморского края Сергей Бессчастный за тот же период в 2017 году задекларировал 4,16 млн рублей.

В декларациях за 2018 год есть также данные о доходах и имуществе заместителей прокурора Приморского края. Так, первый заместитель прокурора Приморского края Вячеслав Шайбеков в прошлом году получил доход в размере 3,43 млн рублей (в 2017 году — 3,14 млн рублей). В его собственности 1/3 доля квартиры площадью 50,8 кв. метров, квартира 61,6 кв. метров и гараж. Супруга прокурора в 2018 году задекларировала квартиру площадью 54,4 кв. метра и автомобиль Toyota RAV4.

Заместитель прокурора Приморского края Вячеслав Логвинчук в 2018 году задекларировал 3,32 млн рублей (в 2017 году — 3,39 млн рублей). В собственности прокурора нет ни недвижимости, ни транспорта. В прошлогодней декларации Логвинчука был автомобиль Lexus LX 570, теперь он значится в декларации супруги, доход которой за 2018 год составил 841,9 тысячи рублей. В пользовании семьи прокурора находится квартира площадью 83,8 кв. метров.

Заместитель прокурора Приморского края Виктор Малюков в 2018 году получил доход в размере 3,26 млн рублей (в 2017 году — 2,47 млн рублей). Как и у Логвинчука, у Малюкова нет собственности. Супруга прокурора в 2018 году задекларировала 1,71 млн рублей. У нее в собственности есть автомобиль Nissan Qashqai. В пользовании семьи Малюковых есть квартира площадью 52,8 кв. метра.

Прокурор Владивостока Сергей Лубенец в 2018 году задекларировал 2,56 млн рублей. В собственности прокурора есть только квартира площадью 51,8 кв. метра. Годовой доход супруги Лубенца в 2018 году составил 300 тысяч рублей. При этом у жены прокурора в собственности 1/2 доля земельного участка площадью 2785 кв. метров, 1/3 доля квартиры площадью 58,9 кв. метров, квартира площадью 48,1 кв. метров и 1/2 доля нежилого помещения площадью 2772 кв. метров. Также супруга Лубенца владеет двумя автомобилями Nissan Qashqai и Toyota Highlander.

Стоит отметить, что в среднем районные прокуроры Приморья задекларировали суммы годового дохода от 1,7 до 2,3 млн рублей. Самый маленький доход оказался у большекаменского межрайонного прокурора Сергея Обухова — 1,51 млн рублей. Собственности у прокурора нет. Доход супруги в 2018 году составил 683,9 тысячи рублей. У нее также нет собственности. В пользовании семьи находится квартира площадью 29,6 кв. метров. Также в пользовании Обухова квартира 63 кв. метра. В пользовании супруги квартира 76,4 кв. метра и автомобиль Nissan Teana.