Главный следователь Приморья отчитался о квартирах и доходах

Следком опубликовал декларацию Пересыпкина, хотя он руководит управлением только с апреля этого года

тематическое изображение. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Сведения о доходах и имуществе сотрудников обнародовало Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю. Кирилл Пересыпкин, который совсем недавно стал исполняющим обязанности руководителя ведомства, за год увеличил объем своих доходов на 50%, сообщает ИА PrimaMedia.

Особыми богатствами Кирилл Пересыпкин похвастаться не может. Согласно документам, у него в собственности — две квартиры площадью 77,3 кв. метров и 24,9 кв. метра, и японский автомобиль С-класса Mazda 3. Также в пользовании у и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Приморскому краю квартира площадью 50,8 кв. метров.

Всего в 2018 году подполковник юстиции задекларировал доходы на сумму 2,336 млн рублей, что на 50% больше, чем годом ранее. В 2017 году Пересыпкин отчитался о доходах в размере 1,513 млн рублей. Несмотря на улучшение финансового состояния, список имущества и.о. руководителя краевого следственного управления СК РФ не изменился. В собственности у него все также две квартиры площадью 77,3 кв. метра и 24,9 кв. метра, и японский автомобиль С-класса Mazda 3. В пользовании — квартира площадью 50,8 кв. метров.

Доходы супруги Кирилла Пересыпкина в 2018 году упали до нуля с 600 тысяч рублей, задекларированных годом ранее. У двух несовершеннолетних детей подполковника за 2018 год доходов не зарегистрировано. Зато список имущества в пользовании супруги и детей пополнился квартирой площадью 70,7 кв. метров.

После громкого увольнения главы регионального Следственного управления Сергея Грызыхина с апреля 2019 года обязанности руководителя исполняет Кирилл Пересыпкин. Ранее он был просто заместителем главы ведомства.