Только один заместитель главы Владивостока обнародовал свои доходы

За душой у Константина Лободы по бумагам лишь Honda Civic и 1,7 млн рублей

Администрация Владивостока. Фото: Ольга Кишаковская

Мэрия Владивостока опубликовала декларации сотрудников администрации и подведомственных учреждений. Из вице-мэров на понедельник, 27 мая, отчитался только старожил "серого дома" Константин Лобода. Его доход составил почти 1,7 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Доход бывшего первого вице-мэра Константина Лободы вырос по сравнению с 2017 годом почти на 300 тысяч. Годом ранее он задекларировал 1,4 млн рублей, а за 2018 год – 1,69 млн рублей.

В его собственности по-прежнему нет ни земельных участков, ни квартир. По документам за ним числится только легковой автомобиль Honda Civic, в пользовании Лободы квартира площадью 105 кв. метров. Супруга в декларации не указана.

Остальные четыре заместителя главы – Ольга Козерацкая, Татьяна Бережная, Игорь Белов и Тарас Фищук, а также сам глава Владивостока Олег Гуменюк пока декларации не опубликовали.