"ДЭК" продолжает принимать показания индивидуальных приборов учета

Теперь передать данные можно с помощью системы голосового распознавания

Счетчик. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Филиал ПАО "ДЭК" с 20 мая начал принимать показания приборов учета электроэнергии и горячей воды. Теперь передать показания можно с помощью системы голосового распознавания. Внедрение сервиса состоялось в декабре 2018 года в пилотном режиме в рамках реализации программы по повышению качества обслуживания потребителей ПАО "ДЭК" на территории Приморского края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДЭК.

Сервис автоматизированного приёма показаний приборов учёта обеспечивает обработку обращений клиентов по телефону контакт-центра — 8-800-100-3-777 и по телефону 8(423) 245-78-80 при условии выбора пункта "передача показаний" в голосовом меню. Теперь для передачи показаний одновременно и по электроэнергии, и по горячей воде клиенту необходимо назвать только один номер лицевого счёта, который находится в выделенной рамке в верхней части Единого платежного документа.

После необходимо назвать номер квартиры и, подтвердив свой адрес, продиктовать показания озвученного системой ИПУ горячей воды или сказать "пропустить" для передачи показаний по другому счётчику. В ходе приёма показаний системой выполняется проверка на корректность передаваемых данных и соотнесение их с предыдущими показаниями. Если в переданных данных клиент обнаружит ошибку, системой предусмотрена возможность повторного звонка с передачей корректных данных. Внедрённый сервис позволяет оптимизировать дистанционное обслуживание потребителей, существенно упрощает для клиентов компании процедуру передачи показаний.

Также напоминаем, что для удобства клиентов ПАО "ДЭК" реализован ряд дополнительных способов передачи показаний приборов учета с 20 по 25 число каждого месяца: через раздел "Передача показаний" на официальном сайте компании www.dvec.ru (не требуется регистрация), через сервис "Личный кабинет", а также его мобильное приложение (3+); также через специальные ящики для приема показаний, размещенные в клиентских офисах компании.