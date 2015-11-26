В центре Владивостока появятся новые граффити от иностранных художников

На улицах будут работать французы Пол Ресенкур и Саймон Роше и мастер из Нидерландов, работающий под псевдонимом Amok Island

Amok Island. Фото: предоставлено художником

В дни фестиваля V-ROX EXPO (18+) в центре Владивостока появится несколько новых граффити — их нарисуют приглашенные художники из разных стран, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

На здании, где находится основная площадка фестиваля — "Мумий Тролль Music Bar" (Пограничная, 6) творческий тандем французских художников Пола Ресенкура и Саймона Роше под названием Murmure Street нарисуют фреску, которая станет частью их концептуального проекта Garb (age). Проект отражает идею, что символом нашего времени — эпохи потребления, становятся обыденные вещи вроде обычного черного пакета для мусора. Главная тема этого проекта — экология и влияние человека и его деятельности на мир вокруг.

Работа Amok Island. Фото: предоставлено художником Работа Amok Island. Фото: предоставлено художником 1 / 2

Художник из Нидерландов, работающий под псевдонимом Amok Island, изобразит традиционную флору Владивостока — корень женьшень. Его фрески украшают города в 25 странах мира — а в России впервые появятся именно во Владивостоке во время V-ROX EXPO.



Творческий тандем французских художников Murmure Street. Фото: предоставлено художниками

Все художники прилетают во Владивосток рейсами авиакомпании S7 заранее — на подготовку им потребуется более 10 дней, но все работы будут закончены к концу фестиваля. Надеемся, что приморская погода будет благосклонна к иностранным творцам.

В сотрудничестве с индийской культурной организацией The Rattle & Hum Music Society появится граффити от проекта "72 часа", в основе которого будет один из столпов приморской природы – амурский тигр. За ходом работ смогут наблюдать все жители и гости города.