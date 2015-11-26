13 344 клиента сделали рекламу для Yota

Пользователи Yota стали авторами рекламной кампании

Реклама. Фото: предоставлено компанией Yota

Yota запустила второй этап рекламной кампании #наyota, в котором высказывания клиентов стали новой рекламой оператора на ТВ, на радио, в интернете и на городских щитах. Часть носителей ведет на реальные посты клиентов в социальных сетях. Ролики для радио и ТВ озвучили клиенты — авторы сообщений, сообщили в пресс-службе компании.

В течение трех недель на специальном сайте o.yota.ru клиенты рассказывали, почему они выбрали Yota. За это время было собрано около 13,5 тысяч сообщений, 2 тысячи из которых можно будет увидеть в рекламе Yota на различных носителях.

Реклама. Фото: предоставлено компанией Yota Реклама. Фото: предоставлено компанией Yota Реклама. Фото: предоставлено компанией Yota 1 / 3

“Мы хотели рассказать про преимущества Yota максимально просто и честно и решили, что никто не справится с этой задачей лучше, чем наши клиенты. Так пользователи Yota стали авторами рекламной кампании”, – комментирует бренд-менеджер Yota Елена Толбузова.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 21 мая по 15 июня 2019 года.

Состав творческой группы:

Yota

Елена Толбузова – Бренд-менеджер

Анастасия Тетерина, Алина Репкина – Медиа-менеджеры

Анна Чернышева – Диджитал-менеджер

Даниил Эскин — Специалист по маркетингу

Friends Moscow

Денис Елисеев — Креативный директор

Александр Попков — Старший стратег

Андрей Попов — Старший копирайтер

Дмитрий Масейкин — Старший арт-директор

Анастасия Алексеева — Старший аккаунт-менеджер

Кирилл Нечеса — Диджитал-продюсер