13 344 клиента сделали рекламу для Yota

Yota запустила второй этап рекламной кампании #наyota, в котором высказывания клиентов стали новой рекламой оператора на ТВ, на радио, в интернете и на городских щитах. Часть носителей ведет на реальные посты клиентов в социальных сетях. Ролики для радио и ТВ озвучили клиенты — авторы сообщений, сообщили в пресс-службе компании.
В течение трех недель на специальном сайте o.yota.ru клиенты рассказывали, почему они выбрали Yota. За это время было собрано около 13,5 тысяч сообщений, 2 тысячи из которых можно будет увидеть в рекламе Yota на различных носителях.
“Мы хотели рассказать про преимущества Yota максимально просто и честно и решили, что никто не справится с этой задачей лучше, чем наши клиенты. Так пользователи Yota стали авторами рекламной кампании”, – комментирует бренд-менеджер Yota Елена Толбузова.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 21 мая по 15 июня 2019 года.
Состав творческой группы:
Yota
Елена Толбузова – Бренд-менеджер
Анастасия Тетерина, Алина Репкина – Медиа-менеджеры
Анна Чернышева – Диджитал-менеджер
Даниил Эскин — Специалист по маркетингу
Friends Moscow
Денис Елисеев — Креативный директор
Александр Попков — Старший стратег
Андрей Попов — Старший копирайтер
Дмитрий Масейкин — Старший арт-директор
Анастасия Алексеева — Старший аккаунт-менеджер
Кирилл Нечеса — Диджитал-продюсер