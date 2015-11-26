Герман Зверев: "Житийной" литературы с героями-образцами сегодня в России не получится

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников напомнил участникам фестиваля ЛиТР о том, что под заказ русская литература не работает

Герман Зверев (в центре), Григорий Куранов (справа). Фото: ИА PrimaMedia

Говоря о том, нужно ли сегодня писателям России формировать образ героя-предпринимателя или же представителя среднего класса как пример для подражания в жизни, не следует забывать, что в современных произведениях истина практически не бывает абсолютной – и это характерная черта всей русской литературы вообще. И поэтому попытка повторить опыт литературы советского периода – с ее, по сути, религиозным характером и героями как однозначными образцами для подражания – в наши дни может оказаться бесперспективной. Об этом в ходе пленарной дискуссии фестиваля "Литература Тихоокеанской России" рассказал участник и партнер фестиваля, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и вице-президент РСПП Герман Зверев, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что в ключевой дискуссии фестиваля "Новые герои – новой России" приняли участие актуальные российские писатели, представители бизнес-сообщества и органов власти. Основная полемика развернулась вокруг того, насколько сегодня образ предпринимателя может претендовать на роль центрального в литературе, нужно ли это стране, обществу и самому бизнес-сообществу. Президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил участникам круглого стола вспомнить саму историю русской литературы и ее своеобразное отношение к "деланию" героев и образцов для подражания.

— Выдающийся русский филолог Юрий Тынянов однажды сказал: "Было много заказов русской литературе, но заказывать ей бесполезно. Закажешь ей открыть Америку, а она откроет Индию", — напомнил Зверев, вызвав аплодисменты в зале. — Честно говоря, для меня сама постановка вопроса о "литературном рукоположении" предпринимательского сообщества выглядит достаточно спорной. Вспомните, вся русская литература, в принципе (да и не только русская), относилась и относится отрицательно к предпринимательскому сообществу.

Ни в одном из выдающихся литературных произведений XIX века вы не найдете симпатичного, обаятельного, честного бизнесмена, который бы реализовывал долгосрочный, продуманный, стратегический план развития бизнеса.

По словам участника дискуссии, самым по-человечески симпатичным предпринимателем может считаться Лопахин из "Вишневого сада" Чехова, но стоит вспомнить, что вся бизнес-идея героя заключается в том, чтобы купить 24 га сада, разделить его на маленькие участки и сдавать в аренду дачникам. Также характерно, продолжил Зверев, что в уже советской литературе 20-30-х годов XX века тоже были яркие и по-своему симпатичные образы героев с "предпринимательской жилкой", но само их перечисление — герои романов "Вор" Леонида Леонова, "Растратчики" Валентина Катаева, "Хулио Хуренито" Ильи Эренбурга и, естественно, Остап Бендер Ильфа и Петрова — говорит о многом.

— Касаемо героя нормативного, некоего идеального персонажа, то здесь в советской литературе можно назвать героев всем известных романов "Как закалялась сталь", "Повесть о настоящем человеке". Эти книги — яркий пример житийной литературы. Это не случайно для советской цивилизации. В рамках этого мировоззрения открытые марксизмом силы и закономерности играют роль Божественного Провидения, высказывания классиков марксизма-ленинизма так же не подлежат сомнению и критике, как в религиозной системе идей не подлежат критике тексты Священного Писания и учения Отцов Церкви. Те же священные тексты, сакральные ритуалы, еретики, с которыми надо бороться… — сказал Герман Зверев.

– Период таких идеальных героев – может ли он быть повторен? Сомневаюсь. Литература сейчас другая. Отсутствуют, по сути, литературные произведения, которые бы содержали какую-то цельную авторскую концепцию. И — явное отсутствие абсолютной истины в произведениях.

В качестве альтернативной концепции роли литературы в обществе руководитель крупнейшего российского объединения рыбной отрасли вспомнил мысль философа Гегеля о том, что "прекрасное – это наиболее полное выражение какой-либо тенденции в жизни, в ее социальной ткани".

— Мне кажется, герой книги, "поставленный на пьедестал" как образец для подражания, сейчас не получится.

Литературные герои нашего времени – это не всегда люди, воплощающие какую-то нормативную, идеалистическую ценность. На мой взгляд, это могут быть люди, которые наиболее полно воплощают в себе суть и противоречия явлений современности,

— резюмировал участник круглого стола.

От ИА PrimaMedia отметим, что в этом году участие в фестивале "Литература Тихоокеанской России" впервые приняли участие люди "федерального масштаба", непосредственно причастные к формированию как идеологии значительной части бизнес-сообщества, так и государственной политики в области развития Дальнего Востока и культуры. Речь, разумеется, идет о таких участниках фестиваля, как президент ВАРПЭ Герман Зверев, заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов, председатель Национальной ассоциации драматургов, председатель Общественного совета при министерстве культуры РФ Юрий Поляков и других.

Также напомним, что прошедшая 16 апреля этого года в Москве Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса, организованная ВАРПЭ и профсоюзами, ознаменовала ярко выраженный разворот консолидированной рыбной отрасли страны к диалогу не только с обществом, но и с законодательной властью страны. Итоги конференции и активная поддержка ВАРПЭ значимых гуманитарных проектов (таких как фестиваль "Литература Тихоокеанской России") может говорить о формированию самостоятельной общественно-политической платформы, с существованием которой в преддверии следующего цикла выборов явно придется считаться всем участникам политических процессов в стране.

Справка: фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, администрации Приморского края, администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер фестиваля — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). "Крылья" фестиваля — авиакомпания "Россия". Официальный поставщик воды – Slavda Group.



