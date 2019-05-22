"Это лишнее": правительство РФ отказалось штрафовать чиновников за оскорбление народа

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Законопроект о наказании за беспардонные "изливания" депутатов и госслужащих забракован

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отклонила законопроект депутатов Госдумы о введении штрафов для чиновников за оскорбление народа. В кабинете министров уточнили, что "это излишне". Известны десятки случаев, получивших широкую огласку, когда чиновники и депутаты беспардонно "охаивали" россиян.

"Правительством РФ законопроект не поддерживается", — говорится в официальном документе кабмина, принятом на заседании комиссии.

Все дело в том, что, по мнению комиссии, российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже содержит норму, определяющую состав правонарушения, объектом которого являются, "общественные отношения, связанные с гарантированным Конституцией правом граждан на защиту чести и достоинства". Речь идет о защите прав, в том числе и "рядовых граждан". Именно поэтому, считают в кабинете министров, дополнительных мер наказания в отношении госслужащих не требуется.

Между тем, для некоторых российских чиновников и депутатов оскорбления россиян стали обыденным делом, причем, большинству из них откровенное хамство в адрес народа с легкостью сходит с рук.

В апреле советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев оскорбил активистов из Орла, обратившихся с письмом к мэру Москвы Сергею Собянину. Чиновник отправил общественников, которые просили сместить акцент в благоустройстве города, писать письма Папе Римскому и дважды назвал их слабоумными.

"Здесь я вижу два момента: слабоумие тех, кто подготовил это обращение, а также обычный популизм.... Хотят – могут писать письма хоть Папе Римскому", – отрезал чиновник.

Чуть раньше замглавы Минздрава Пермского края Михаил Мальцев "всенародно" назвал пенсионеров дармоедами и заявил, что те укладываются в больницы, чтобы "есть нахаляву" — ради отдыха от домашних дел и экономии на продуктах.

"Я считаю, что персонал, который работает в ночные смены, просто просиживает часы и получает зарплату ни за что. Что касается пенсионеров, которым якобы жизненно необходим круглосуточный стационар, то могу заявить, что большинство из них не имеют серьезных заболеваний. Если хотите, 90% ложатся в больницу, чтобы отдохнуть от домашних дел и бесплатно поесть, сэкономив на продуктах. Это еще называется дармоедство", — бросил "камень" в пожилых людей чиновник.

А к примеру в феврале отличился депутат Гордумы Екатеринбурга Александр Колесников. Он шокировал общественность, заявив: "Педофилы — не маньяки", попутно "размазав по стенке" всех работников полиции.

"У нас милиция следит за общеполитическими трендами вместо реальной работы. Такое ощущение, что правительство решило: сейчас боремся с педофилами, все бросаемся на борьбу с педофилами. Хотя мы с вами знаем, что педофилы – это не маньяки, это обычно по пьяни происходит, все эти преступления жуткие", — заявил Колесников, потребовав от полицейских прекратить "пинать балду" и заняться делом.

Тогда же сомнительную славу стяжала еще одна народная избранница из Екатеринбурга. Парламентарий Елена Дерягина высказалась по поводу еды для младшеклассников. По ее словам, из-за бесплатного питания детей миллиарды рублей "уходят в отходы".

"Мы говорим все время о субсидии питания из областного бюджета. Это миллиард рублей! С 1 по 4 класс у нас дети питаются бесплатно. Я считаю, надо обратить на это внимание. Я попросила аналитический отдел узнать, как это сделано в других областях: в Волгограде на 1 рубль субсидируется питание, в Оренбурге — на 5 рублей. Весь класс кормить — такого нет нигде. Миллиарды рублей уходят в отходы!", — публично выразила мнение слуга народа.

Зимой на всю страну "прогремел" еще один перл чиновника. Соцсети буквально "кипели" после инцидента с врио мэра Белгорода. Градоначальник Юрий Галдун нагрубил пенсионеру во время очередной сессии горсовета. В ответ на просьбу из зала говорить громче градоначальник посоветовал носить слуховой аппарат.

"Я не виноват, что не слышно! Слуховой аппарат надо брать!", — отбрил пенсионера чиновник.

Еще раньше россияне были шокированы заявлением начальника управления молодежной политики Алтайского края Екатерины Четошниковой. Чиновница на всю страну рассказала, что она думает о желании молодых педагогов получать достойную зарплату. Четошникова заявила, что у учителей "завышенные требования", подчеркнув, что в жизни так не бывает, чтобы "все само и быстро".

"Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу мерседес. Адекватность должна быть во всем", — сказала чиновница, комментируя зарплаты молодых учителей в крае, которые, к слову, не превышают 10-15 тысяч рублей.

В октябре много шума наделала история с министром занятости, труда и миграции области Саратовской области Натальей Соколовой, предложившей малоимущим питаться "макарошками" на 3,5 тысячи рублей. Резонанс получило и высказывание свердловской чиновницы Ольги Глацких, заявившей, что государство ничего не должно молодежи, так как "не просило рожать". На встрече с детьми и подростками в Кировограде Глацких заявила молодежи: "Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили — государство не просило вас рожать...". А в декабре в СМИ прогремел "казус" с министром социально-демографической и семейной политики Самарской области Мариной Антимоновой. Она рекомендовала матерям из малоимущих семей "разводить огород, чтобы прокормить детей". СМИ пестрят массой и других "эпизодов", когда слуги народа "признавались в нелюбви" к своим согражданам. Депутат "надо меньше питаться" прятал деньги в трех офшорах Напомним, "забракованный" законопроект о наказании за оскорбление россиян, обладающих избирательным правом, внесли в Госдуму депутаты Сергей Казанков и Николай Коломейцев. По их мнению и в соответствии с пояснительной запиской оскорблением должно было считаться "публичное выражение должностным лицом, замещающим государственную или муниципальную должность явного неуважения к гражданам РФ". Кстати, авторы инициативы тогда же приводили в пример и Ольгу Глацких, и Наталью Соколову, предложившую "питаться макарошками", и многих других авторов "перлов".

Если бы законопроект нашел поддержку, за хамские высказывания в адрес электората чиновникам пришлось бы отвечать по "полной". Авторы документа предлагали ввести штрафы до 100 тысяч рублей для чиновников и до полумиллиона для тех, кто хамит от имени госслужащих. Столько же пришлось бы заплатить народным избранникам, получившим свои мандаты благодаря отдавшим за них свои голоса избирателям.

Ольга Толмачева

Все скандальные высказывания российских чиновников и депутатов в КопилкеПерлов.

22.05.2019