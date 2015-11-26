"Организаторы не ожидали": слушания по газовому терминалу в Приморье обернулись скандалом

В отдаленный поселок Приморский приехали активисты со всего Приморья, чтобы встать на защиту бухты Перевозной

Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Масштабный общественный резонанс вызвал проект строительства газового терминала в бухте Перевозная Хасанского района. На общественные слушания в поселке Приморский, несмотря на рабочий день, плохую дорогу и отдаленность, приехали порядка трехсот активистов со всего Приморья. Организаторы явно не ожидали такого ажиотажа — они планировали провести слушания в маленькой комнате и подготовили для участников всего два десятка стульев. Слушания были сорваны, сообщает ИА PrimaMedia.

Общественные слушания по проекту строительства терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов в бухте Перевозная планировалось провести в одном из помещений администрации пгт Приморский Хасанского района. Они были назначены на вторник, 21 мая, на 14.00. К назначенному времени у дверей "сельсовета" собралось порядка трехсот человек. Активисты приехали со всего Приморья — из Славянка, Владивостока, Находки, Надеждинского района и т.д. Участники пытались пройти регистрацию и попасть внутрь, но маленький зал вместил только несколько десятков человек. Большая часть слушателей осталась на улице. Несмотря на это организаторы все же начали мероприятие, но их попытки приступить к обсуждению проекта захлебнулись в народном негодовании.

Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia 1 / 9

Участники требовали, чтобы в обсуждении приняли участие все желающие, просили провести его на улице или перенести в другое помещение. На все просьбы представители компании ООО "Восток ЛПГ" отвечали отказом. Они пытались перекричать толпу и всеми силами протолкнуть процедуру слушаний. По их заявлениям, в слушаниях должны были принять участие только те, кто поместится в помещении, а не все желающие. Также они были убеждены, что их "федеральный проект регионального масштаба" других жителей Приморья вообще не должен волновать, а слово надо дать только жителям Приморского.

Однако участники мероприятия не унимались. "Вы относитесь к нам как к свиньям!", — кричали из толпы организаторам и требовали провести все "по-человечески". Атмосфера как внутри помещения, так и снаружи была накалена до предела. Все кричали, ругались, скандалили и не могли услышать друг друга. Завершилось все стихийно организованным народным голосованием. Большинство участников проголосовало за перенос слушаний по проекту на другую дату и в другое помещение. Организаторам пришлось покориться. Однако слушания они не отменили, а "объявили перерыв" до 10.00 утра 10 июня (понедельник). По мнению активистов, назначенное время выбрано неслучайно — оно будет еще более неудобным для жителей других населенных пунктов Приморья.

Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia 1 / 10

После скандального мероприятия, которое нельзя назвать общественными слушаниями, участники пообщались с корреспондентом агентства.

"Кто виноват в этом бардаке? Виноваты организаторы и инициаторы этих публичных слушаний. Конечно, если бы были созданы условия, чтобы выслушать позицию застройщика, может быть мы бы все поняли. Но все случилось так как было организовано:без уважения к людям, в расчете на человеческое холопство, на то, что никто не приедет. Когда мы приехали, очередь стояла на улице, мы попросили организовать регистрацию нормально, успокоить людей, создать условия, чтобы люди все услышали. В таком пространстве нельзя было что-то услышать. Тем более они до такой степени накалили людей. Что сделали инициаторы и организаторы? Председатель слушаний даже не соизволил представиться, встать, сказать хоть пару слов уважительно к людям, организовать процесс. Они рассчитывали, что придут 15-20 человек. Но ведь в интернет-пространстве это все давно обсуждается. Это экология, это острые вопросы. Но менталитет местного чиновничества — это неуважение ко всем нам", — высказался депутат Думы Надеждинского района Юрий Вольных.

Он отметил, что зарегистрироваться в процессе этих "слушаний" смогли всего несколько десятков человек и выразил опасение, что именно этим протоколом регистрации компания будет подтверждать, что мероприятие состоялось.

"Конечно, они сейчас могут достать протокол регистрации и сказать, что это были все присутствовавшие и слушания состоялись. Но ведь мы все фиксировали на видеокамеры, мы подписывались за перенос слушаний. Людьми уже так просто не поманипулируешь. И мы приедем в следующий раз хотя бы чтобы услышать их позицию. Сегодня мы ее не услышали, для этого не было условий. В интернете мы информации об этом проекте не нашли, мы, экологи, искали, мы хотели ознакомиться с документами, мы ничего не нашли", — сообщил Юрий Вольных.

Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia 1 / 7

В слушаниях приняли участие представители различных общественных экологических организаций и объединений. Приехал в Приморский и руководитель Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) Петр Осипов.

"Я не знаю, чего добивались "Восток ЛПГ", вероятно они хотели просто получить протокол слушаний. Большая часть участников этих слушаний признали их не состоявшимися. Попытка провести слушания в этом помещении была обречена на провал. Народ слишком взбудоражен этим проектом. Связано это в первую очередь с тем, что документов в открытом доступе не было, а возможность ознакомиться с ними здесь в Приморском была очень сильно ограничена. Наши жители уже напуганы многочисленными промышленными проектами и чрезвычайно взволнованы этой ситуацией. Мы, как и большинство участников этого мероприятия, предлагали признать слушания не состоявшимися и перенести их в другое помещение, провести их в Славянке или во Владивостоке. На наш взгляд, как Всемирного фонда дикой природы, ответственная компания именно так и должна поступить, чтобы выслушать мнение всех заинтересованных людей. Мы со своей стороны посмотрим на результаты, к которым приведут эти так называемые общественные слушания. Если они будут признаны несостоявшимися, мы будем требовать размещения материалов в сети и работать дальше с ними. А если их признают состоявшимися, то мы будем поддерживать обращение в прокуратуру, потому что две трети приехавших на слушания в них принять участие не смогли", — прокомментировал ситуацию Петр Осипов.

Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Общественные слушания по газовому терминалу в бухте Перевозная обернулись скандалом. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia 1 / 6

Стоит отметить, что несмотря на то, что организаторы нарекли всех недовольных газовым проектом на берегу Перевозной провокаторами, купленными какими-то неизвестными силами, на слушания в Приморский по собственной инициативе приехали и простые жители Приморья, неравнодушные к экологической обстановке в прекрасном Хасанском районе.

"Я увидел в интернете сюжет о том, что будут проводиться такие слушания, меня это заинтересовало, я поставил себе галочку, что надо съездить. А зная, как у нас в крае в принципе к экологии относятся, и с учетом того, что будут строить скорее всего безалаберно, решил, что стоит воспользоваться своим правом и приехать послушать и высказать свое мнение. Но во-первых тут все это сделали так коряво, что все, кто сюда приехал, решили саботировать это действие. Потому что условий вообще никаких нет. Маленький кабинетик, приехало около 200 человек, а в зале могло поместиться человек 50 максимум, и то впритык. Во-вторых очень непонятная была комиссия, из всех заявленных членов комиссии присутствовало только трое, а должно было быть человек пять-шесть. Плюс микрофона сначала вообще не было. Потом его стали вырывать друг у друга. Абсолютно людей не хотят понимать и слушать. Просто им нужна галочка для очередной отчетности, будто бы все прошло.

Местные жители тут тоже были. Но, кажется, что им что-то заплатили или понаобещали. Они совершенно не понимают, что от проекта они получат только грязное море, газовый терминал и плохую экологию. Я очень люблю Хасанский район, часто сюда приезжаю отдыхать — и на Гамова и на Витязь, обожаю все эти места. И не понимаю, почему наше государство здесь не может организовать какие-то крупные рекреационные объекты, чтобы со всей страны сюда ехали отдыхать. Плюс здесь идеальные морепродукты. Просто строй фермы и корми всю Азию. И газа не надо с нефтью и углем. А сейчас здесь вот такая русская тупость процветает, поэтому я сюда приехал высказать свою позицию", — поделился житель Владивостока Матвей Кравченко.

Стоит отметить, что от основной трассы Раздольное-Хасан к поселку Приморский ведут 17 километров грунтовой дороги очень плохого качества. Общественный транспорт сюда не ходит. Попасть можно только на личном автомобиле, если не жалко "ходовку". В самом поселке живет около двух тысяч человек.

В слушаниях приняли участие несколько местных жителей. Они выступали за строительство терминала. Они были уверены, что вместе с терминалом в Приморском появятся рабочие места, газ в домах и новая дорога.

Активисты пытались их переубедить: трудоустраивать на терминал будут высококвалифицированных приезжих специалистов, налоги от "Восток ЛПГ" пойдут в поселок еще не скоро, потому что компания — резидент СПВ, а газ будет проходить мимо домов сразу за границу на танкерах. К слову, "Восток ЛПГ" пытается поддерживать в жителях надежду на позитивные изменения с появлением терминала. Так, за три года присутствия на этой земле газовики, по их собственным словам, поставили хоккейную коробку.

Напомним, ООО "Восток ЛПГ", учредителем которого является компания из Казахстана, намерена построить на акватории бухты Перевозная морской терминал по перевалке сжиженных углеводородных газов. Для этого планируется протянуть газопровод от поселка Приморский к побережью. Наливные буи будут расположены в 1,5-2 км от берега, таким образом, газовые трубы будут проходить через всю бухту до глубин 13-15 метров на месте подхода танкеров.



