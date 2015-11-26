Выставка лучших работ конкурса каллиграфии "Ять" откроется во Владивостоке

Итоговая экспозиция собрала более 50 работ, выполненных в различных техниках и жанрах – от дизайнерского шрифта до идеально написанных слов

Выставка лучших работ конкурса каллиграфии "Ять". Фото: предоставлено организаторами

Выставка лучших работ (0+) и торжественное награждение победителей (12+) краевого конкурса русской каллиграфии "Ять" состоится 24 мая в выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры. В 2019 году в конкурсе участие приняли жители Приморья из 10 муниципальных образований, а также из Иркутска. Итоговая экспозиция собрала более 50 работ, выполненных в различных техниках и жанрах – от дизайнерского шрифта до идеально написанных слов. Возраст участников варьируется от 5 до 73 лет, сообщает ИА PrimaMedia.

"Интерес к конкурсу растет из года в год. Улучшается и качество присылаемых работ, — отмечает организатор конкурса, заместитель заведующего отделом развития и поддержки народного творчества Илья Федоров. — В связи цифровизацией текстов и уменьшением рукописных текстов данное направление искусства становится не только элитарным, но и модным".

В состав компетентного жюри вошли:

Рыжов Дмитрий – каллиграф, преподаватель "Приморского краевого художественного колледжа"

Трусова Ирина – доцент кафедры гуманитарных технологий МГУ им. адмирала Г.И. Невельского

Федоров Илья – заместитель заведующего отделом развития и поддержки народного творчества ГАУ ПКЦНК, историк искусств.

Епископ Иннокентий — настоятель прихода храма Успения Божией Матери г. Владивостока.

Зрителям предстоит увидеть самые лучшие работы в шести номинациях: "Слово – образ"; "Любимое четверостишие или цитата"; "Цитата из Библии"; "Инициал (заглавная буква) в рукописном тексте"; "Шрифтовая композиция, экслибрис"; специальная номинация от Дальневосточного филиала фонда "Русский мир".

Дипломы участников за терпеливое и кропотливое авторское каллиграфическое написание своих работ получат все участники конкурса, а лучшим из них также будут вручены поощрительные призы.

Организаторами мероприятия выступили Приморский краевой центр народной культуры, департамент культуры Приморского края, Морской гуманитарный институт МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, КГАПОУ "Приморский краевой художественный колледж", храм Успения Божией Матери Владивостока, Дальневосточный филиал фонда "Русский мир".

Торжественное награждение победителей и участников состоится 24 мая в 16.00 в Приморском краевом центре народной культуры по адресу: ул. Пушкинская, 25. Далее выставка будет работать с 11.00 до 18.00 до 5 июня, без выходных. Вход свободный. Телефон для справок, а также для записи на экскурсию организованных групп по телефону: (423) 266-64-14.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.