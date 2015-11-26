"Будут пробки" - на ближайшее время анонсировано открытие еще одного крупного ТЦ

Молл обещает стать одним из самых больших магазинов в Приморье
Это интересно 18:00
Проект ТЦ. Фото: farpost.ru

Открытие крупного торгового центра анонсировал известный блогер из Уссурийска. Марк Чернослив разместил инсайдерское фото и посоветовал горожанам готовиться к пробкам, сообщает ИА PrimaMedia.

Блогер из Уссурийска Марк Чернослив "слил" на своей станице в instagram не только фотографии ТЦ изнутри, но и сообщил, что по неподтвержденным данным открытие намечено на ближайшее время.

"Уссури Молл", наши дни. По неподтвержденным данным, открытие 31 мая. Готовьтесь объезжать пробки", — написал блогер.

Стоит отметить, что большинство пользователей остались в восторге от этой информации, хотя скептики отметили, что 31 мая магазин точно не откроется.

На сайте farpost.ru размещена информация о том, что для Уссурийска этот ТЦ станет самым крупным. В нем разместятся такие бренды как: Terranova, Рив Гош, Zenden, Befree, Love Republic, Остин, Funday, MВидео, Спортмастер, Детский Мир, Читай город, а также Zara и H&M.

Не так давно во Владивостоке прошло открытие ТВК "Калина Молл" — самого крупного в Приморье торгово-развлекательного комплекса такого формата.

торговый центр, молл

Сбербанк помогает реализовывать самые смелые проекты резидентам СПВ во Владивостоке

6 мая, 11:15

Район Нейбута во Владивостоке обзавелся своими "черемушками"

26 апреля, 18:00

"Просто мы очень любим людей" – Калина Молл

22 апреля, 09:57
Кому в 2019 году нужна онлайн-касса
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia