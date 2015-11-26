"Будут пробки" - на ближайшее время анонсировано открытие еще одного крупного ТЦ

Молл обещает стать одним из самых больших магазинов в Приморье

Проект ТЦ. Фото: farpost.ru

Открытие крупного торгового центра анонсировал известный блогер из Уссурийска. Марк Чернослив разместил инсайдерское фото и посоветовал горожанам готовиться к пробкам, сообщает ИА PrimaMedia.

Блогер из Уссурийска Марк Чернослив "слил" на своей станице в instagram не только фотографии ТЦ изнутри, но и сообщил, что по неподтвержденным данным открытие намечено на ближайшее время.

"Уссури Молл", наши дни. По неподтвержденным данным, открытие 31 мая. Готовьтесь объезжать пробки", — написал блогер.

Стоит отметить, что большинство пользователей остались в восторге от этой информации, хотя скептики отметили, что 31 мая магазин точно не откроется.

На сайте farpost.ru размещена информация о том, что для Уссурийска этот ТЦ станет самым крупным. В нем разместятся такие бренды как: Terranova, Рив Гош, Zenden, Befree, Love Republic, Остин, Funday, MВидео, Спортмастер, Детский Мир, Читай город, а также Zara и H&M.

Не так давно во Владивостоке прошло открытие ТВК "Калина Молл" — самого крупного в Приморье торгово-развлекательного комплекса такого формата.