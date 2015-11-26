Время IMAX наступило в кинотеатре "Океан" во Владивостоке

При покупке билетов и посещении зала до 16 июня, вы получите 20% на карту "Иллюзион Бонус"

Акций к 20-летию сети "Иллюзион" много не бывает. С 16 мая по 16 июня посетите зал IMAX в кинотеатре "Океан" во Владивостоке и получите 20% на карту "Иллюзион Бонус"*, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Не пропустите в зале IMAX яркие кинопремьеры:

С 23 мая "Аладдин" (6+)

С 30 мая "Годзила-2" (16+)

С 6 июня "Люди X. Тёмный Феникс" (16+)

С 13 июня "Люди в чёрном. Интернэшнл" (12+)

Сроки проведения акции с 16.05.2019 г. по 16.06.2019 г. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, размере бонусов, сроках порядке их получения можно ознакомиться на сайте "Иллюзион".

В зале IMAX кинотеатра "Океан" все задумано так, чтобы вы почувствовали себя частью происходящих на экране событий, начиная от фильма и заканчивая технологией и дизайном.



Время IMAX. Фото: предоставлено организаторами

Напоминаем о плюсах карты "Иллюзион Бонус"

На вашу карту зачисляется:

10% – за покупки билетов на сайте illuzion.ru, в мобильном приложении "Иллюзион" (3+), в кассах кинотеатров;

От 5 до 30% – при посещении баров и кафе.

Накопленные баллы можно тратить на билеты в кино: 1 балл=1 рубль

Приобретайте билеты на ночные киносеансы со скидкой от 20% до 50%, получайте 300 баллов в день рождения, участвуйте в специальных программах и акциях.

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