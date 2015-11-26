Время IMAX наступило в кинотеатре "Океан" во Владивостоке

При покупке билетов и посещении зала до 16 июня, вы получите 20% на карту "Иллюзион Бонус"
Общество 12:49

Акций к 20-летию сети "Иллюзион" много не бывает. С 16 мая по 16 июня посетите зал IMAX в кинотеатре "Океан" во Владивостоке и получите 20% на карту "Иллюзион Бонус"*, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Не пропустите в зале IMAX яркие кинопремьеры:

  • С 23 мая "Аладдин" (6+)
  • С 30 мая "Годзила-2" (16+)
  • С 6 июня "Люди X. Тёмный Феникс" (16+)
  • С 13 июня "Люди в чёрном. Интернэшнл" (12+)

Сроки проведения акции с 16.05.2019 г. по 16.06.2019 г. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, размере бонусов, сроках порядке их получения можно ознакомиться на сайте "Иллюзион".

В зале IMAX кинотеатра "Океан" все задумано так, чтобы вы почувствовали себя частью происходящих на экране событий, начиная от фильма и заканчивая технологией и дизайном.

Время IMAX

Время IMAX. Фото: предоставлено организаторами

Напоминаем о плюсах карты "Иллюзион Бонус"

На вашу карту зачисляется:

  • 10% – за покупки билетов на сайте illuzion.ru, в мобильном приложении "Иллюзион" (3+), в кассах кинотеатров;
  • От 5 до 30% – при посещении баров и кафе.

Накопленные баллы можно тратить на билеты в кино: 1 балл=1 рубль

Приобретайте билеты на ночные киносеансы со скидкой от 20% до 50%, получайте 300 баллов в день рождения, участвуйте в специальных программах и акциях.
?

Океан кинотеатр кино (кинематограф, синематограф)

Приморцев ждут «Дни IMAX» в "Океане" и "Тройные бонусы" в Уссури

22 марта, 17:45

«Океану»-50: главный кинотеатр Владивостока отмечает полувековой юбилей

18 января, 12:45
Герман Зверев: "Житийной" литературы с героями-образцами сегодня в России не получится
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia