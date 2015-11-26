Владелец косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье заявил, что не будет их выпускать

Свое мнение гендиректор компании "Афалина" сделал в перерыве судебного заседания в Южно-Сахалинске

Косатки. Фото: Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Владелец косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю. Об этом Алексей Решетов, гендиректор компании "Афалина", которой принадлежат животные, заявил в перерыве судебного заседания, которое проходит в Южно-Сахалинске, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

"Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности, о каком выпуске идет речь? Животные — моя собственность. Решения о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь", — сказал Решетов.

Напомним, что в четверг Южно-Сахалинский городской суд начал рассмотрение по существу иска ряда зоозащитных организаций к Росрыболовству, Минсельхозу РФ и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух из бухты Средней.

Истцы требуют признать бездействие Росприроднадзора в этой ситуации незаконным, а также обязать его безвозмездно изъять животных у коммерческих компаний и выпустить в естественную среду обитания. Также они просят признать незаконными ряд приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении допустимого объема косаток и белух в 2018 году, распределении квот на их вылов и утверждении планов рыболовства в культурно-просветительских целях.

На предварительном заседании 19 апреля суд исключил из числа ответчиков Минсельхоз.

Напомним, в "китовой тюрьме" в бухте Средняя под Находкой содержалось 87 белух и 11 косаток, большинство из которых детеныши до года. Помимо них в центре находилось шесть моржат, девять лахтаков и около 50 тюленей ларга. Все они предназначены для перевозки в Китай. Однако 21 февраля, стало известно, что одна косатка сбежала из заточения. Экологи подозревают, что животное погибло.

Ранее по факту незаконного вылова молодых особей морских млекопитающих было возбуждено уголовное дело, которым сначала занимался Следственный комитет по Приморскому краю, а позже дело было передано в УМВД России по Хабаровскому краю.

8 февраля ФСБ возбудило административные дела в отношении четырех компаний, которые причастны к организации "китовой тюрьмы". Теперь им грозит крупный штраф — от двукратного до трехкратного размера стоимости выловленных животных. Цена одной косатки или белухи, по данным СМИ, начинается от 1 млн долларов.