Молодежь предлагает эффективные идеи для развития Приморского края

Председатель ЗС ПК Александр Ролик встретился с победителями заочного этапа всероссийского конкурса проектов "Если бы я был президентом"

Председатель ЗС ПК Александр Ролик встретился с победителями заочного этапа всероссийского конкурса проектов "Если бы я был президентом". Фото: пресс-служба ЗС ПК

Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик встретился с приморскими студентами — победителями заочного этапа всероссийского конкурса молодежных проектов "Если бы я был президентом" Евгенией Минаковой и Анастасией Донецкой и их педагогом — преподавателем обществознания КГБ ПОУ "Автомобильно-технический колледж" Ольгой Аникиной, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Напомним, конкурс "Если бы я был президентом" проводился АНО "Центр развития молодежных инициатив" при содействии Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ и Фонда поддержки образовательных проектов. Он был направлен на повышение экономической, правовой и электоральной культуры молодежи, выявление и поддержку талантливых молодых граждан.

"Наши студенты очень инициативные, они являются волонтерами, членами краеведческого кружка "Малая Родина", поэтому, когда начался конкурс молодежных проектов, мы с удовольствием приняли в нем участие, пошли отбор и стали победителями заочного тура", — рассказала преподаватель колледжа Ольга Аникина.

К сожалению, в связи с удаленностью девушки из Уссурийска не смогли принять участие в очном туре конкурса, который проходил в Санкт-Петербурге в апреле, но узнав о поддержке Законодательным собранием молодежных инициатив, их педагог обратилась к депутатам через интернет-приемную, и конкурсанты получили возможность не только посетить Законодательное собрание, но и напрямую рассказать о своих предложениях.

"Многие вопросы, которые отражены в конкурсных работах, откликаются на те актуальные проблемы социальной и экономической жизни страны и нашего региона, над которыми работают органы власти, в том числе, депутатский корпус. Было очень интересно посмотреть, как эти проблемы оцениваются с позиции подрастающего поколения, какие пути их решения видит молодежь", — сказал спикер Заксобрания Александр Ролик.

Он также отметил, что некоторые предложения участниц конкурса абсолютно созвучны с теми взглядами, теми подходами, которые вырабатываются на законодательном уровне.

В своих работах девушки подняли совсем недетские вопросы совершенствования избирательного законодательства, более активного привлечения населения к участию в выборах и референдумах, создания центра переподготовки востребованным профессиям для людей старшего возраста, расширения для молодежи региона возможностей знакомиться с объектами культуры, расположенными в центральных районах нашей страны, а также одну из экологических проблем.

По каждому вопросу они предложили свои, подчас оригинальные, решения, а в ходе встречи смогли обсудить их непосредственно с председателем краевого Заксобрания Александром Роликом. Девушки также вышли с предложением организовать краевой конкурс по экологической тематике в рамках федерального проекта "Чистая страна".

"Я считаю, что мы, однозначно, должны анализировать и учитывать в своей деятельности все те актуальные идеи молодежи, которые к нам поступают. Для меня, как координатора проекта "Чистая страна" в Приморском крае, например, было очень интересно предложение участников встречи о проведении краевого конкурса эссе на тему "Чистая страна, какой я ее вижу". Вопросы, связанные с экологией, сегодня волнуют всех и провести такой конкурс было бы интересно и полезно. Я думаю, что члены общественного совета проекта "Чистая страна" поддержат эту инициативу", — отметил Александр Ролик.

Спикер Заксобрания также подчеркнул, что сегодня очень важно рассказывать молодежи о том, как принимаются законы, как работают депутаты, что такое законодательные органы власти, развивать молодежное парламентское движение. Один из таких проектов уже реализуется краевым парламентом совместно с ВДЦ "Океан". Неслучайно на встрече также была озвучена инициатива о проведении конкурса молодежных работ на тему "Если бы я стал депутатом".