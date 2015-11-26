Ветхие дома сносят в Находке для строительства современного микрорайона

Взамен обветшавших комнат находкинцы получили квартиры или деньги на приобретение нового жилья
Общество 16:05
Жилой дом. Фото: пресс-служба администрации Находки

15 расселённых аварийных домов демонтированы в 2019 году на улицах, Дальняя, Добролюбова, Чапаева, Милицейской в Находке. Двухэтажные здания с деревянными перекрытиями просуществовали с середины 20-го века. Взамен обветшавших комнат с неполным набором удобств находкинцы получили квартиры или деньги на приобретение жилья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

В целом с 2015 года в городе под снос отправлено 44 строения. По заказу администрации города разработана документация развития освободившейся территории в районе улиц Дальняя – Сенявина. Площадь участка под комплексное освоение составляет 12,3 гектара. В проектируемом квартале определены места для двухэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса и детского сада, расположение многоэтажных домов высотностью шесть-девять этажей суммарной площадью более 43 тысяч кв. метров, объектов общественного назначения, подземных и многоуровневых парковок.

Работа по омоложению жилфонда будет продолжена. С 2019 года при финансовой поддержке федерального и краевого бюджетов расселению подлежат 10 домов по адресам: ул. Шоссейная, 13; ул. Красноармейская, 5; ул. Шоссейная, 9; ул. Угольная, 1 а; ул. Макарова, 15; ул. Береговая, 25 а; ул. Пржевальского, 2; ул. Дзержинского, 36; ул. Угольная, 6; ул. Тихоокеанская, 1. Из зданий, которые были признаны аварийными после 2017 года, переедет 147 человек. Под снос будет отправлено более 2 тысяч кв. метров жилья, устаревшего морально и материально.

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