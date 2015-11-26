Р. Гольдштейн: Налоговые льготы для машиностроения стимулируют отрасль к модернизации

Мера введена для развития производства отечественной сельхозтехники

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Правительство России постановило внести разработку автоматизированных систем управления сложными объектами и технологическими процессами в сельхозпроизводстве в перечень НИОКР, расходы на которые уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль в размере фактических затрат с повышающим коэффициентом 1,5. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина, сообщает ИА PrimaMedia.

Мера введена для развития производства отечественной сельхозтехники. Принятое решение позволит предприятиям сельскохозяйственного машиностроения уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль на расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки с применением повышающего коэффициента 1,5.

— Сниженная налоговая нагрузка в этой части подтолкнет отрасль к техническому прогрессу, предприятия будут простимулированы модернизировать сельхозтехнику, доводить ее до уровня многих зарубежных аналогов и превосходить его. Развитию аграрного сектора государство уделяет большое внимание, этому посвящен и отдельный национальный проект, существуют программы развития сельских территорий, льготного лизинга техники. В этом году Правительство выделило три миллиарда рублей для обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях. По ним аграрии имеют возможность взять технику в лизинг с отсрочкой первого платежа, без авансов и залогов, под 3%, что меньше стоимости банковского кредита. Такие меры вкупе с налоговыми льготами на совершенствование технопарка поддерживают и развивают отечественное сельскохозяйственное машиностроение, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.