Выставка детских рисунков станет преамбулой благотворительного аукциона во Владивостоке

В создании работ юным пациентам онкогематологического центра помогали губернатор, омбудсмен и сотрудники фонда "Сохрани жизнь"

Работы детей, которые будут представлены на выставке и аукционе. Фото: ИА PrimaMedia

Выставка детских работ, которые позднее будут представлены на благотворительном аукционе, откроется 31 мая в торговом центре "Седанка Сити". Непосредственно аукцион в пользу пациентов краевого детского онкогематологического центра состоится 14 июня в малом зале Приморской сцены Мариинского театра, сообщает ИА PrimaMedia.

В создании рисунков детям помогали представители власти, бизнес-сообществ и общественных объединений. Организаторами проекта стал фонд "Сохрани жизнь", работающий в Приморье уже 10 лет. Главная цель проекта "Рисую! Мечтаю! Живу!", по словам организаторов, – дать надежду на исцеление детям и их родителям. Юные пациенты онкогематологического центра получают не только собранные на аукционе средства, но и дополнительную мотивацию к выздоровлению, психологическую "перезагрузку". Фонд "Сохрани жизнь" проводит эту акцию уже не первый год, и врачи отмечают положительные изменения в состоянии здоровья юных художников и их родителей, ведущих борьбу с онкологическими заболеваниями. Деньги, которые удастся собрать, будут направлены на оплату необходимых лекарств, анализов, не входящих в государственную программу, авиабилеты для отправки детей и их близких на лечение в клиники Центральной России.

С марта 2019 года подопечные фонда создали 17 картин. Но творили они в этот раз не одни, а с помощью известных людей края. Проект "Рисую! Мечтаю! Живу!" поддержали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и его супруга Светлана, бизнес-омбудсмен региона Марина Шемилина, супруга консула Японии во Владивостоке Накамура Кейко и многие другие. Взрослые занятые люди нашли время, чтобы вместе с детьми заняться творчеством, подарить им радость общения, особенно ценную в больничных стенах. Олег Кожемяко вместе с одним из мальчиков рисовал тигриную семью, на других рисунках можно увидеть цветы, городские пейзажи, людей.

Губернатор Приморья в детском онкогематологическом центре. Фото: ИА PrimaMedia Олег Кожемяко в детском онкогематологическом центре. Фото: ИА PrimaMedia Супруга губернатора Приморья в детском онкогематологическом центре. Фото: ИА PrimaMedia Директор фонда "Сохрани жизнь" Светлана Горковенко и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Фото: ИА PrimaMedia Директор фонда "Сохрани жизнь" Светлана Горковенко и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Фото: ИА PrimaMedia Омбудсмен Марина Шемилина в детском онкогематологическом центре. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

— Проводя акцию, мы даем возможность подопечным нашего фонда "Сохрани жизнь" познакомится с настоящими художниками, с интересными людьми, погрузится в мир искусства, раскрыть свои мечты, с помощью красок, — говорит директор фонда Светлана Горковенко.

В 2019 году проект "Рисую! Мечтаю! Живу!" фонд "Сохрани жизнь" организует в партнерстве с "Русско-индийским клубом" и фондом "Святой ребёнок".

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.