Лучших предпринимателей наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками

Торжественным прием накануне Дня российского предпринимательства провел глава Артема. Фото: пресс-служба администрации города Артема

Торжественный прием накануне Дня российского предпринимательства провели в администрации Артемовского городского округа. Глава округа Александр Авдеев поблагодарил представителей малого и среднего бизнеса за весомый вклад в экономику округа, за активное участие в его общественной жизни, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

"В этот день мы чествуем неравнодушных людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело в нашем городе. Вы, используя свой потенциал, активно проявляете себя в самых разных сферах нашей жизни, вовлекая все больше людей в экономику города, — отметил Александр Авдеев. — Создание новых рабочих мест, обеспечение жителей необходимыми товарами и услугами являются составляющими вашего участия в развитии городского округа. Вы нашли и прочно заняли свое место в его экономике. Это большой ответственный труд, достойный уважения и поддержки.".

В ходе торжественного приема предприниматели имели возможность обсудить с главой округа насущные проблемы, пути их решения и высказать свои пожелания. Хорошо налаженный диалог с администрацией очень важен для роста объектов малого и среднего предпринимательства.

По сообщению управления потребительского рынка и предпринимательства администрации АГО, в городе Артеме сегодня насчитывается почти 4,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них около 3 тысячи индивидуальных предпринимателей и более 1,5 тысячи средних и малых предприятий. Сегодня в округе в малом и среднем предпринимательстве занято более 10 тысяч человек. Основным видом деятельности на протяжении многих лет остается торговля – 49%, операции с недвижимостью — 11%, транспорт и связь – 8%, строительство – 5,6% и т.д. Все эти показатели говорят о благоприятном климате, существующем для развития бизнеса в городе Артеме.

Глава Артема Александр Авдеев наградил предпринимателей. Фото: пресс-служба администрации города Артема Глава Артема Александр Авдеев наградил предпринимателей. Фото: пресс-служба администрации города Артема Глава Артема Александр Авдеев наградил предпринимателей. Фото: пресс-служба администрации города Артема 1 / 3

Слова благодарности в адрес предпринимателей прозвучали и от председателя Думы АГО Анатолия Баделя.

"Предпринимательство сегодня стремительно развивается, но делать это становится все труднее и труднее. Нужно придумывать новые формы, новые услуги интересные потребителю. Чтобы оставаться на плаву в этой сложной сфере, нужно очень стараться", — подчеркнул Анатолий Бадель.

Председатель Думы АГО Анатолий Бадель наградил предпринимателей. Фото: пресс-служба администрации города Артема Председатель Думы АГО Анатолий Бадель наградил предпринимателей. Фото: пресс-служба администрации города Артема 1 / 2

Почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками за вклад в развитие предпринимательства, высокие результаты в решении задач социально-экономического развития округа, профессионализм в отстаивании интересов малого и среднего бизнеса от главы АГО Александра Авдеева и думы АГО были награждены лучшие предприниматели.