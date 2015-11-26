Приморье перед стартом ЕГЭ: обучены не только выпускники, но и экзаменаторы

В регионе все готово для проведения государственной аттестации без сбоев

ЕГЭ. Фото: ИА PrimaMedia

Основной этап ЕГЭ придет в Приморье на будущей неделе, 27 мая выпускники школ начнут сдавать литературу и географию. Всего в крае ЕГЭ будут сдавать почти 11,6 тысяч человек, из них более тысячи – выпускники прошлых лет, сообщает ИА PrimaMedia.

Готовятся к экзаменам не только те, кто их сдает, но и те, кто принимает. Сегодня, 24 мая, все специалисты сферы образования, задействованные в процедуре ЕГЭ, завершат прохождение инструктажа. В этом году процедура российского ЕГЭ перевалит два значительных рубежа: 10 лет экзамены проходят по новым стандартам, и 5 лет – под видеокамерами. Для сведения к нулю риска предвзятого отношения работы экзаменующихся проверяют не их "родные" учителя, а эксперты из других образовательных учреждений.

Как сообщают представители краевого департамента образования и науки, на сегодняшний день в Приморье все готово для проведения аттестации без сбоев. Начавшись 27 мая, основной этап ЕГЭ завершится к 1 июля. Далее будет еще один, дополнительный этап – с 3 по 20 сентября. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.