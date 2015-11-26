Приморье перед стартом ЕГЭ: обучены не только выпускники, но и экзаменаторы

В регионе все готово для проведения государственной аттестации без сбоев
В учительской
Общество 15:24
ЕГЭ. Фото: ИА PrimaMedia

Основной этап ЕГЭ придет в Приморье на будущей неделе, 27 мая выпускники школ начнут сдавать литературу и географию. Всего в крае ЕГЭ будут сдавать почти 11,6 тысяч человек, из них более тысячи – выпускники прошлых лет, сообщает ИА PrimaMedia.

Готовятся к экзаменам не только те, кто их сдает, но и те, кто принимает. Сегодня, 24 мая, все специалисты сферы образования, задействованные в процедуре ЕГЭ, завершат прохождение инструктажа. В этом году процедура российского ЕГЭ перевалит два значительных рубежа: 10 лет экзамены проходят по новым стандартам, и 5 лет – под видеокамерами. Для сведения к нулю риска предвзятого отношения работы экзаменующихся проверяют не их "родные" учителя, а эксперты из других образовательных учреждений.

Как сообщают представители краевого департамента образования и науки, на сегодняшний день в Приморье все готово для проведения аттестации без сбоев. Начавшись 27 мая, основной этап ЕГЭ завершится к 1 июля. Далее будет еще один, дополнительный этап – с 3 по 20 сентября. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Приморские учителя о ЕГЭ: Сдать нельзя бояться

"Они не знают, что делать с фигурами!" — учителя рассказали об ошибках выпускников в ЕГЭ

ученики школ учителя ЕГЭ

В приморских школах прозвенели последние звонки

23 мая, 15:31

Приморские учителя о ЕГЭ: Сдать нельзя бояться

22 мая, 15:24
Долю успеха – каждому: как и зачем "Русская рыбопромышленная компания" закрепляет кадры
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia