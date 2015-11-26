Как не попасть в руки мошенников

Сотрудники ИА PrimaMedia опробовали на себе новые формы "развода" с банками

Осторожно, мошенники!. Фото: ИА PrimaMedia

Мы часто слышим о мошенничестве, но не всегда к этому прислушиваемся и попадаемся в ловушку. Руководители известных банков тщательно борются с подобными преступлениями, но от несчастных случаев не застрахован никто. Аферисты регулярно придумывают новые способы, как обмануть граждан, используя именитые бренды. Ежемесячный мотивированный опрос граждан о платежной системе ПАО Сбербанк – это обман, сообщает ИА PrimaMedia.

Запросы о банковских услугах являются одними из популярных. Поэтому никого не удивляет, когда на почту приходят письма от банков. Но, будьте осторожны. Не все письма стоит открывать. Банки используют рассылку, будь то номер телефона или электронная почта, только для информирования. Никаких ссылок такие сообщения содержать не должны.

Так, например, приняв участие в опросе, вы можете лишиться крупной суммы денег. Часто для таких афер используют именитые бренды. А сами опросы содержат недостоверную информацию. Последний масштабный удар пришелся на Сбербанк, который работает со многими платежными системами, но мошенники предложили ответить на вопросы именно о платежной системе Сбербанка, что уже и настораживает.

— Мошенники используют наше любопытство в своих целях. Вам может прийти СМС с интригующим содержанием: вам могут сообщать, что вы "выиграли суперприз" или поздравлять с праздниками. Такие сообщения часто содержат ссылки, в которой обещают дополнительную информацию о выигрыше или ссылку на скачивание поздравительной открытки. Делать этого не следует, — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Также в пресс-службе добавили, что при переходе по этой ссылке на телефон или компьютер может загрузиться приложение с вирусным программным обеспечением, или переход на сайт-ловушку, на котором под различными предлогами мошенники попытаются получить персональные данные: идентификатор и пароль для входа в интернет-банк, кодовое слово, номера банковских карт, ПИН-коды, CVV и другую информацию.

К слову, "развод" с опросами является самым популярным способом обмана, поскольку социально-ответственные граждане всегда хотят принять участие в обсуждении улучшения сервиса обслуживания. На это и рассчитывают мошенники. Об акциях крупные компании всегда заявляют официально через СМИ.

Сотрудники PrimaMedia решили пройти по соблазнительной ссылке, которая обещает выплаты до 500 тысяч рублей, чтобы посмотреть своими глазами, какими методами мошенники обрабатывают своих "клиентов". Ежемесячный мотивированный опрос граждан о платежной системе нас насторожил, поскольку мы понимаем, что уже сама формулировка кроет в себе обман. Мошенники от лица ПАО Сбербанк пообещали 153 тысячи рублей лишь за ответы на несколько несложных вопросов.

Каждый вопрос прогружается довольно медленно, а затем – ожидание, пока ответ отправят в загадочную корзину предложений. В какой-то момент даже возникает желание закрыть страницу и заняться своими делами, но ведь столько времени уже потрачено на этот опрос, а впереди — возможность получить внушительную сумму денег. Когда вопросы закончились, прошла переадресация на страницу с вознаграждением.

— Чтобы моментально и в полном размере получить выплату необходимо выполнить закрепительный платеж. С Вашей карты/кошелька будет списана сумма 150 руб. С помощью данного списания происходит подтверждение Вашей личности и закрепление внутреннего счета для двух дальнейших переводов. Напоминаем, что выплата будет отправлена Вам двумя равными переводами. Сумма списания будет возвращена на Вашу карту/кошелек автоматически, — говорилось в сообщении на сайте.

Дальше продолжать эксперимент мы не стали, а вот наша собеседница, жительница Дальнего Востока, не смогла удержать любопытства и ввела данные своей карты.

— С моей карты списали 150 рублей. Страница довольно долго загружалась. Пока платеж находился в обработке, я "гуляла" по сайту и читала комментарии, в которых довольные пользователи делились своим счастьем и суммой своего вознаграждения, которое они уже начали тратить. Естественно здесь все честно и без обмана. В следующем сообщении говорилось, что выплата моих "заработанных" легких денег в процессе. Я получу больше 100 тысяч рублей буквально через минуту, только мне необходимо совершить завершающий закрепительный платеж в размере 600 рублей. Отступать было обидно, а отказываться от своих планов на обещанные деньги уже не хотелось. В третьем сообщении меня просили перевести уже больше тысячи рублей, и я окончательно убедилась, что попалась на удочку мошенников, — поделилась своей историей жертва мошенников.

По словам дальневосточницы, это большое везение, что с карты списались лишь 750 рублей, а не все имеющиеся средства. А такое могло произойти, ведь все данные карты и адрес электронной почты девушка по факту сообщила мошенникам. Постоянным напоминанием о неприятной истории стали многочисленные спам-рассылки на почту с предложениями забрать свои деньги и получить новое вознаграждение.

"Важно уметь отличать официальные сообщения банка от писем мошенников", — говорится на сайте Сбербанка, который не имеет никакого отношения к Ежемесячному мотивированному опросу граждан.

К слову, крупные банки, в частности Сбербанк, не проводят опросы такими способами априори. Памятка о том, как не попасться на удочку мошенников есть на сайте банка, а здесь можно пройти обучающий тест, как понять, что тебе пишет мошенник.