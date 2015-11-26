Психолог объяснила, почему дети устроили БДСМ-прощание со школой во Владивостоке

День непослушания может быть не только с оголенными торсами, огнетушителями и дымовыми шашками

Выпускники владивостокской школы прославились на всю страну. Фото: предоставлено редакции учениками СОШ №74

Тема скандального прощания выпускников со школой №74 мгновенно вышла за рамки Владивостока. Ее обсуждают не только в соцсетях, но и комментируют федеральные чиновники, политики. При этом интересна как реакция общественности, так и мотивы подростков, устроивших БДСМ-вечеринку в стенах образовательного учреждения.

Тех, кто уже давно получил аттестат зрелости, сейчас удивил сам факт: в современных школах есть не только Последний звонок с прощальными речами, слезами, белыми бантами и фартуками, но и День непослушания. Именно на этом мероприятии 22 мая в 74-ой школе Владивостока выпускники проблемного для директора 11-го Б класса скинули с себя школьную форму, нарядились в стиле БДСМ и Playboy, достали огнетушитель и дымовые шашки.

Корр. ИА PrimaMedia пообщался с социальным педагогом и психологом другой владивостокской школы — № 80. Лада Шкода рассказала, что у них есть такая же традиция – старшеклассники за день до последнего звонка устраивают День непослушания. Вот только до таких скандалов, как в СОШ №74 пока не доходило.

"День непослушания — это костюмированное представление выпускников. Они выбирают тему и обыгрывают ее, танцуют на переменах. Например, наши ребята, одиннадцатиклассники, наряжались цыганами, пели песни – и это было классно, красиво. На следующий год выпускники одевались стилягами – и тоже все было прилично. В прошлом году было громко и не так интересно, но изначально у нас всегда оговариваются рамки: что можно и чего нельзя. В этом году директор школы и завуч заранее уточнили у ребят, вот что они хотят одеться и по какому сценарию отмечать этот День непослушания. Оделись рокерами 90-х годов: на центральном этаже включали музыку, подпевали, танцевали – ничего противозаконного. Правда, наши хотели, просили целых три дня непослушания, как в некоторых других школах. Но мы не стали менять традицию", — поделилась Лада Шкода.

На вопрос ИА PrimaMedia, как отреагировали старшеклассники 80-й школы на инцидент в 74-ой, собеседница ответила: "Есть те, кто посмеялся, и есть те, кто осуждают; считают, что не нужно было так делать".

Психолог считает недопустимым такое прощание со школой, но при этом понимает мотивы подростков.

"Это – протест. Дети протестуют против системы и чего угодно. Хотят заявить о себе громко. Я не думаю, что они хотели кого-то оскорбить и не задумывались над тем, насколько это будет оскорбительно для преподавательского состава, для директора школы и что нельзя надевать погоны, форму капитана полиции. Просто решили похулиганить. То есть никакого злого умысла, конечно, не было. Пубертатный период длится обычно с 13-14 до 17-18 лет: в это время подросток пытается каким-то образом себя показать и попробовать запретное, невозможное. Кто-то начинает курить, пить алкоголь… Я, как человек, который всегда на стороне детей, с одной стороны их понимаю и немного оправдываю, но как преподаватель и психолог, считаю: нагородили они там лишнего", — продолжила собеседница.

Избежать таких скандалов можно, если предварительно договариваться со старшеклассниками и все-таки обозначать рамки, несмотря на достаточно свободный формат Дня непослушания. Также, напоминает психолог, многое зависит от классного руководителя, который должен находить общий язык со своими ребятами и обязательно быть рядом с ними в такие моменты.

"Они ведь где-то переоделись! Это ведь не черти из табакерки выскочили... А теперь идут проверки. И, конечно, для директора школы все это – психологически очень сложно. Человек имеет большой педагогический стаж и для нее это – шок, что в ее школе такое могло произойти. Увольняться не стоит, но сможет ли она психологически вынести давление – это другой вопрос", — подытожила Лада Шкода.

Ранее в подборке публикаций на эту тему редакция приводила мнение бывшего ученика 74-ой школы, а теперь – депутата Законодательного собрания Приморского края Андрея Ищенко.