Сверток с мобильными телефонами задержали на въезде в колонию в Приморье

Запрещенные продукты пытались провезти в продуктах питания

Телефоны. Фото: ГУФСИН

Сотрудники колонии в Приморье обнаружили и изъяли сверток с мобильными телефонами при досмотре автомобиля, прибывшего в учреждение с продуктами питания, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

При досмотре автомашины, заезжающей в промышленную зону учреждения, в продуктах питания сотрудники обнаружили и изъяли 14 мобильных телефонов. Передачу запрещенных предметов, спрятанных ухищренным способом, удалось предотвратить благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудников учреждения.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.

Все эти предметы являются запрещенными на территории учреждений УИС, их передача влечет за собой административную или уголовную ответственность.