В Приморье служебная собака обнаружила крупную партию тюремной "запрещенки"

Сотрудники ГУФСИН изъяли пакет с 9 сотовыми телефонами и 4 сим-картами

Собака. Фото: ИА PrimaMedia

Сотрудники одной из исправительных колоний с помощью служебной собаки Зара изъяли крупную партию запрещенных предметов, предназначенных для переброса на режимную территорию, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУФСИН.

В ходе досмотра внешней запретной зоны в районе железнодорожного тупика сотрудники учреждения обнаружили черный полиэтиленовый пакет, на который служебная собака Зара проявила характерную реакцию. Выяснилось, что в нем находилось 9 сотовых телефона и 4 сим-карты, предназначавшихся для переброса на режимную территорию. Все материалы по данному факту переданы в ОМВД.

Спектр применения служебных собак в УИС достаточно широк. Они используются при патрулировании, карауле и розыске, участвуют в оперативно-разыскных и режимно-профилактических мероприятиях, а также при досмотре транспортных средств и багажа в комнате по приему и досмотру посылок, бандеролей, передач. Кроме этого, кинологи результативно участвуют и в совместных оперативно-разыскных мероприятиях с УМВД.